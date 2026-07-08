Украина присоединится к планированию учений НАТО: когда это произойдет

Украина уже с 2027 года будет участвовать в учениях НАТО не только в качестве участника практической фазы, но и на этапе их планирования. Это позволит интегрировать в сценарии Альянса реальный опыт современной войны, в частности противодействия российской армии и применения новейших технологий на поле боя.

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Об этом сообщил директор по внедрению программ Центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), старший национальный представитель Украины в JATEC полковник Валерий Вишневский в интервью "Укринформу"

В этом году Украина примет участие в трех учениях НАТО

По словам Вишневского, в сентябре-октябре этого года состоится серия учений НАТО, к которым уже будет привлечена украинская сторона.

Речь идет об учениях Steadfast Pyramid and Pinnacle, Noble Jolt и Steadfast Duel.

"Мы будем участвовать в этих трех учениях на этапе проведения, занимаясь вопросами развития и применения сухопутных войск, систем управления и отработки механизмов коллективного сдерживания", — отметил он.

Полковник подчеркнул, что обычно в этих учениях могут принимать участие только государства-члены НАТО, однако для Украины Альянс сделал исключение.

Украинские военные будут моделировать действия российской армии

Кроме того, украинские эксперты примут участие в учениях LCI-X, посвященных развитию систем противовоздушной обороны в условиях современной войны.

В ходе этих учений украинская сторона будет выполнять роль условного противника (Red Team), воспроизводя тактику российской авиации и применение беспилотников.

По словам Вишневского, это позволит создать максимально реалистичные сценарии, основанные на практическом опыте войны в Украине.

С 2027 года Украина присоединится к планированию учений

Представитель JATEC сообщил, что уже с 2027 года Украина будет вовлечена в учения НАТО не только во время их проведения, но и на этапе подготовки сценариев.

"И там мы сможем спланировать реалистичные сценарии", — подчеркнул Вишневский.

По его словам, это позволит учитывать украинский боевой опыт еще на этапе разработки учений, а не только во время их практической реализации.

Полковник также сообщил, что Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию уже приступил к разработке программы деятельности на 2027 год.

Среди основных направлений работы предусмотрено развитие оборонных инноваций, тестирование совместных технологических разработок в реальных боевых условиях, расширение участия Украины в учениях НАТО, а также использование украинского боевого опыта для совершенствования подготовки военнослужащих стран Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские эксперты JATEC присоединились к испытаниям новой системы борьбы с беспилотниками, разрабатываемой НАТО. Во время учений в Финляндии они помогали моделировать действия противника, используя реальный боевой опыт, полученный во время войны в Украине.

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