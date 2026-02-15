В Польше полиция задержала украинку, которая на скорости почти 200 км/ч ехала на маникюр

В Польше полиция задержала украинку, которая ехала на скорости почти 200 км/ч, спеша на маникюр. Инцидент произошел на скоростной автомагистрали S17 между Люблином и Варшавой.

Женщина управляла Mercedes и значительно превысила разрешенную скорость, что угрожало безопасности на дороге. Об этом сообщает портал wpolsce24.

23-летнюю гражданку Украины заметили патрульные без опознавательных знаков на участке S12/S17 в направлении Варшавы.

Сотрудники полиции заметили, что Mercedes двигался агрессивно и обгонял другие автомобили, спидометр показал скорость почти 200 км/ч при разрешенных 120 км/ч. Автомобиль остановили в безопасном месте для проверки.

За рулем была жительница Варшавы, которая объяснила, что спешила на назначенный маникюр в салоне красоты. За существенное превышение скорости полиция выписала штраф в размере 2500 злотых и насчитала 15 штрафных баллов.

Правоохранители напомнили, что в случае повторного нарушения в течение двух лет штраф может достичь 5000 злотых в рамках программы рецидива дорожных правонарушений.

