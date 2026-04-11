В Польше подняли спецслужбы из-за обломка ракеты во фруктовом саду: что выяснилось

В польском селе Ярославец Люблинского воеводства обнаружили обломок ракеты на территории фруктового сада. Это произошло в пятницу после обеда, а на место сразу прибыли правоохранители и военные службы.

Об инциденте изданию Polsatnews сообщила Военная жандармерия Польши, которая ведет проверку. В ведомстве заявили, что найденный фрагмент, вероятно, принадлежит ракете, которую использовали для уничтожения российских дронов в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года.

"Террен был обезопасен. Угрозы для жизни и здоровья людей нет", – отметили военные.

Что известно сейчас

Информация о неизвестном объекте поступила в полицию после 13:00. Правоохранители сразу привлекли несколько структур – Службу контрразведки, Агентство внутренней безопасности и Военную жандармерию. На месте продолжаются следственные действия, территорию оцепили.

Пресс-секретарь полиции в Замостье Дорота Круковская-Бубило уточнила, что служащие действуют по стандартной процедуре для таких случаев. И, судя по формулировкам, пока осторожны в выводах. Хотя версия с противовоздушной ракетой выглядит основной.

Обстоятельства инцидента

Напомним, в ночь на 10 сентября 2025 года российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО. Сначала сообщалось о 19 аппаратах, но впоследствии уточнили – их было 21. Часть целей сбили польские военные при поддержке союзников.

После этого в разных регионах страны начали находить обломки дронов и фрагменты ракет, которыми их уничтожали. Больше всего таких случаев зафиксировали именно в Люблинском воеводстве.

10 сентября Варшава обратилась к НАТО с просьбой активировать статью 4 Североатлантического договора. Консультации состоялись в тот же день. Уже на следующий день президент Польши созвал Совет национальной безопасности, а 12 сентября вопрос рассмотрели на заседании Совета Безопасности ООН.

В тот же день в НАТО объявили о начале операции "Восточная стража". Она предусматривает усиление противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса, прежде всего в Польше. Союзники направили дополнительную технику и военных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше с возмущением отреагировали на признание главы венгерского МИД Петера Сийярто "постоянных контактов" с руководством страны-агрессора России. В частности, глава польского правительства Дональд Туск считает, что венгр докладывает Москве о переговорах лидеров ЕС.

Такие регулярные доклады являются позором, отметил Туск. Также на признание Сийярто отреагировал его польский коллега Радослав Сикорский.

