Россия активизировала спецоперацию 'Двойник' в разгар выборов в Польше – ГУР

Накануне президентских выборов в Польше российские спецслужбы развернули новую волну информационных атак на Европу. В частности, они реализуют масштабную спецоперацию под названием Doppelganger, что переводится как "Двойник".

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Через созданные фейковые страницы известных СМИ россияне массово тиражируют дезинформацию и пытаются дискредитировать Украину и европейских политиков, которые ее поддерживают. Подробности раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Главным инструментом Кремля на новом витке информационной войны против Европы стала одна из самых масштабных и длительных информационных кампаний – спецоперация Doppelganger. "Реципиентами" информационного воздействия агрессора при этом являются граждане стран Евросоюза и НАТО.

"В рамках этой операции кремлевские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ. На таких ресурсах Кремль распространяет дезинформацию под видом настоящих новостей", – рассказали в военной разведке Украины.

То, что срабатывало раньше, перед выборами президента в Польше Москва решила применить на поляках. Для влияния на польских избирателей с марта этого года российские спецслужбы массово распространяли ложные и манипулятивные сообщения, в частности в социальной сети Х – с привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, которые "мимикрировали" под граждан Польши с правом голоса на выборах.

"Основные месседжи, которые использует Кремль, сводятся к критике поддержки Украины со стороны Польши, призывов к выходу государства из Евросоюза и дискредитации политики правительства Дональда Туска. Параллельно пророссийские СМИ формируют негативный образ Украины, называя ее главным фактором "хаоса" в польской политике. Такие действия государства-агрессора являются частью более широкой стратегии гибридного давления Москвы на страны ЕС и НАТО, направленной на ослабление их внутреннего единства", – резюмировали в ГРУ.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше стартовал утром в воскресенье, 18 мая. Выбирать будущего главу государства избиратели будут из 13 кандидатов. Основная борьба за власть при этом развернется между тремя из них – Рафалом Тшасковским, Каролем Навроцким и Славомиром Менценом. Все трое имеют отличное видение относительно внутренней политики и поддержки Украины.

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