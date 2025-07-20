В Польше обнаружили первый за шесть лет случай холеры: 20 человек посадили на карантин

В воскресенье, 20 июля, стало известно о том, что первый за шесть лет случай холеры выявлен в Польше. Заболела пожилая пациентка в Старгарде (Западнопоморское воеводство). Ее состояние было тяжелое.

Видео дня

Об этом сообщает Рolskie Radio. Отмечается, что 20 человек находятся на карантине. В частности, медицинский персонал, который контактировал с пациенткой.

Руководство больницы Старгарда ввело запрет на посещение отделения внутренней медицины.

Известно, что женщина не выезжала из страны. Источник инфекции пока неизвестен.

"Пациентка нуждалась в заместительной почечной терапии, что свидетельствует о сильном обезвоживании, то есть потере жидкостей и электролитов. Сейчас она находится в специальном отделении в изоляции под опекой врачей", – сообщил Главный санитарный инспектор Польши Павел Гжесьовский.

Он также добавил, что лечение предусматривает прежде всего антибиотики плюс выравнивание этого нарушенного водно-электролитного баланса.

"Это основа лечения", – подчеркнул Павел Гжесьовский.

Стоит отметить, что последний случай в Польше перед тем, что возник в Старгарде, был обнаружен в 2019 году у индийского моряка, корабль которого прибыл в Свиноуйсца.

Справка

Холера – это острое инфекционное заболевание, которое возникает при поражении человеческого организма холерным вибрионом. Проявляется холера очень частой диареей, что, в свою очередь, приводит к обезвоживанию организма. Более 150 типов холерных вибрионов выявлено на сегодняшний день, которые различаются по серологическим признакам.

Трудно выявляется легкая форма холеры у инфицированных лиц, однако эти люди в плане заражения представляют опасность. В очаге, где выявлена инфекция, в обследовании нуждаются все люди, которые контактировали между собой, независимо от клинических проявлений.

Со временем заразность уменьшается и обычно уже на третьей неделе происходит освобождение от бактерий и выздоровление. Однако бывают такие случаи, когда носительство может длиться вплоть до года и еще больше. Этому долговременному носительству способствуют сопутствующие инфекции.

Напомним, что в августе прошлого года в трех городах временно оккупированного Крыма зафиксировали холеру. Впрочем, оккупанты пытались скрыть эпидемию от общества.

Ранее сообщалось о том, что Россию охватила вспышка менингита – с начала года обнаружили 1266 больных, то есть вдвое больше, чем за весь 2024 год. При этом каждый десятый пациент с менингитом погибает, а каждый пятый выживший остается инвалидом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за незаконного вторжения в Украину – госпитали заполонили больные туберкулезом российские оккупанты. В частности, свободных коек уже практически нет в крупнейшем в РФ туберкулезном госпитале для военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!