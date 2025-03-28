'Коек не хватает': больницы в России заполонили больные туберкулезом 'ветераны СВО'. Фото

В стране-агрессоре России ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за незаконного вторжения в Украину – госпитали заполонили больные туберкулезом российские оккупанты. В частности, свободных коек уже практически нет в крупнейшем в РФ туберкулезном госпитале для военных.

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Ранее это лечебное заведение пустовало. Об этом пишут российские СМИ. Отмечается, что страна-агрессор по числу заболеваний туберкулезом, согласно данным ВОЗ, находится в лидерах среди европейских стран.

Российские журналисты пишут, что многие "ветераны" полномасштабного вторжения в Украину подхватили это заболевание от бывших заключенных, которые вышли из колоний, подписав контракт з минобороны РФ и отправившись воевать против украинского народа.

"В колониях туберкулез распространен повсеместно, каждый третий болен. А когда они массово поехали на войну… Врачи в госпитале говорили, что до этого он был почти пустым, максимум 10 человек на этаже, а теперь – очереди на госпитализацию, коек не хватает", – рассказал один из российских мобиков, который попал в госпиталь после произошедшего на фронте рецидива болезни.

По его словам, вместе с ним там лечились тысячи российских оккупантов с туберкулезом. Госпиталь был переполнен больными. Людей, которые начинали пить алкоголь, просто выгоняли, даже если у них была открытая форма заболевания.

Еще несколько оккупантов рассказали, что их отправляли на войну без должного обследования, хотя некоторые из них ранее перенесли туберкулез. Остальные заболели в окопах из-за сырости, холода и наличия в подразделениях других зараженных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Челябинске (РФ) на свалку выбросили гробы с телами военнослужащих, ликвидированных на войне против Украины. Их случайно нашли и сняли на видео местные жители.

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