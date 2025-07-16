Умирает каждый десятый: Россию накрыла волна смертельного менингита

Россию охватила вспышка менингита – с начала года выявили 1266 заболевших, то есть вдвое больше, чем за весь 2024 год. При этом каждый десятый пациент с менингитом погибает, а каждый пятый выживший остается инвалидом.

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Об этом пишет The Moscow Times. У россиян диагностируют генерализованные формы менингококковой инфекции А, В и С, которые затрагивают значительную часть нервной системы.

Среди заболевших в РФ в этом году 948 взрослых и 318 детей. Лидером по количеству зараженных остается Москва: на нее приходится более 50% зарегистрированных случаев менингита.

Также отмечается, что в последние три года идет перекос среди заболевших в сторону взрослого населения. Утверждается, что это происходит за счет трудовых мигрантов, и около 60% заразившихся – это приехавшие на заработки иностранцы.

Менингококковая инфекция поражает нервную систему и внутренние органы: сердце, печень, легкие и суставы. Часто заболевание приводит к смерти – летальность среди взрослого населения уже достигла 16%, а для людей старше 60 этот показатель превышает 30%.

В 2024 году от менингита в России умерли 15% заболевших, а в 2023-м — 19%. Менингококковая инфекция "выше всех по летальности среди всех вакциноуправляемых болезней", в том числе она несопоставима с гриппом и коронавирусом, от которых умирают 0,5-2,5% пациентов.

Эксперты связывают всплеск менингококковой инфекции с низким уровнем вакцинации населения. В национальный календарь прививок вакцинация от менингита не входит, ее не делают бесплатно. В отдельных регионах, в том числе в Москве, вакцинация проводится по эпидемиологическим показаниям в случае вспышки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за незаконного вторжения в Украину – госпитали заполонили больные туберкулезом российские оккупанты. В частности, свободных коек уже практически нет в крупнейшем в РФ туберкулезном госпитале для военных.

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