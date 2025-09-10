Не только дроны: в Польше нашли обломки ракеты

В ночь на 10 сентября Польша подверглась очередному серьезному удару со стороны России. После сообщений о вторжении российских дронов Shahed-136 Министерство внутренних дел страны подтвердило, что на территории страны были обнаружены также обломки ракеты неустановленного происхождения.

Видео дня

О находке во время брифинга для прессы сообщила Каролина Галецкая, представитель польского правительства. "Обнаружено семь беспилотников и обломки одной ракеты неустановленного происхождения", - сказала она.

Правительство страны сейчас уточняет детали, проводятся экспертизы для определения типа ракеты и ее происхождения.

Стоит отметить, что это первый случай, когда ракета вошла в воздушное пространство Польши.

Ранее оперативное командование вооруженных сил Польши проинформировало, что во время атаки РФ на объекты на территории Украины воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Военные отметили, что проводят операцию по выявлению и нейтрализации целей.

Также в оперативном командовании уточнили, что наиболее уязвимыми территориями являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. Оперативное командование вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией и остается в полной готовности к немедленному реагированию.

Жителей Польши просят в случае обнаружения сбитых дронов или их фрагментов не приближаться к ним, не касаться или переносить. Военные сообщили, что такие элементы могут оставаться опасными и должны быть проверены саперными подразделениями.

По данным СМИ, не менее 23 российских беспилотников было обнаружено во время ночного нарушения воздушного пространства Польши. В операции по уничтожению БПЛА участвовали нидерландские истребители F-35, которые прибыли в Польшу 1 сентября и должны были оставаться там до конца года. Военные пока не сообщают, были ли задействованы также польские F-16.

При таком масштабном нарушении воздушного пространства Польши трудно назвать это совпадением или случайным инцидентом. Скорее всего, это была спланированная акция России, призванная проверить реакцию Польши и стран НАТО в целом.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск добавил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик отметил, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Влодавского повета Люблинского воеводства. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, который был на территории домовладения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!