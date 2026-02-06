В Польше на территорию воинской части упал неизвестный дрон: что известно

В Лезнице Велькой под городом Лодзь (Польша) в пятницу, 6 февраля, на территорию военного объекта упал неизвестный дрон. Разрушений не было; оператор беспилотника – 22-летний гражданин Польши – задержан.

Военная полиция сообщила об этом на странице в X (Twitter). Управление военного округа Лодзь расследует инцидент.

Что произошло

Пресс-служба утверждает, что "небольшой дрон" (тип не уточняется) упал на территорию 1-го воздушного кавалерийского батальона, "не причинив никакого вреда".

Впоследствии военная полиция установила личность и задержала мужчину, который управлял этим беспилотником. 22-летнему поляку было предъявлено обвинение в преступлении в соответствии со статьей 212, пункта 1А части 1 Закона об авиации.

Согласно этой норме, полет воздушного судна, в частности БПЛА, над военными районами и объектами является преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Добавим: 1-я авиационная эскадрилья и 1-й воздушный кавалерийский батальон, входящие в состав 25-й воздушной кавалерийской бригады, размещены в Лезнице Велькой. Здесь расположены один из крупнейших военных аэропортов в Польше и вертолетная база Сухопутных войск, поддерживающая операции воздушного нападения.

