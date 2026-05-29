В Польше на оборонном предприятии задержали шпиона: работал на иностранную разведку

В Польше в среду, 27 мая, в Польше задержали работника одного из предприятий Польской оружейной группы (PGZ). Польского гражданина обвиняют в шпионаже в пользу иностранного государства.

Видео дня

Задержание произошло на основании решения окружного прокурора в Познани. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

"Мы не только подписываем чрезвычайно важные оборонные контракты в рамках программы SAFE, но и должным образом защищаем польскую оборонную промышленность", – написал он.

29 мая окружной суд в Познани принял решение о применении к задержанному меры пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.

Доказательный материал по этому делу собрала Служба военной контрразведки Польши (SKW) при поддержке Агентства внутренней безопасности (ABW).

Польская оружейная группа (Polska Grupa Zbrojeniowa SA) – это польская компания, основанная в 2013 году Государственным казначейством, которая является одним из крупнейших оборонных концернов в Европе. Она объединяет более 50 компаний и имеет доли в 32 других отраслях: оборона, судостроение, новые технологии.

Среди прочего предприятия Группы производят радиолокационные системы, персональное оружие, оптоэлектронику, колесные бронетранспортеры, пушечную артиллерию, системы командования, связи и управления огнем, беспилотные летательные системы и системы противовоздушной обороны очень малой и малой дальности. Предприятия Группы PGZ привлечены к реализации ряда программ Плана технической модернизации, в том числе WISŁA, LEOPARD 2 или MIECZNIK.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии задержали двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий против немецкого производителя дронов, поставляющего технику Украине. Следователи также не исключают подготовку к покушению на предпринимателя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!