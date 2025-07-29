В Польше колумбийца обвинили в поджоге складов по заданию из России: всплыли подробности

27-летнего колумбийца в Польше подозревают в поджоге двух строительных складов в 2024 году. По данным расследования, он делал это по заданию российских спецслужб.

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Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжинский. Инциденты произошли 23 мая в Варшаве и 30 мая в Радоме – оба случая произошли на территории Мазовецкого воеводства.

Детали дела

Расследование проводит отделение Агентства внутренней безопасности (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) в Радоме.

Колумбийцу предъявлено обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша и совершении террористических преступлений.

По информации ABW, подозреваемый получал четкие указания относительно целей и способов поджогов, в частности по изготовлению "коктейлей Молотова" и использования определенного транспорта для выполнения задач.

За совершенные действия на территории Польши мужчине грозит наказание от 10 лет до пожизненного заключения. Расследование в отношении подозреваемого в действиях в пользу иностранной разведки против Республики Польша и совершении террористических преступлений (в частности, в соответствии со статьей 130 § 7 Уголовного кодекса) проводит Отделение Агентства внутренней безопасности в Радоме под наблюдением Люблинского отделения Департамента Национальной прокуратуры.

Установлено, что российские спецслужбы через мессенджер Telegram систематически и масштабно вербовали лиц латиноамериканского происхождения с военным опытом для сбора разведывательных данных о целях, поджогов выбранных объектов и фиксации нанесенного ущерба. Фотографии и видеоматериалы затем использовались русскоязычными СМИ для дезинформации и пропаганды. Мотивацией для вербовки граждан Южной Америки, которые приезжают в страны ЕС по безвизовому режиму, было исключительно желание быстро и легко заработать деньги.

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