В Польше автобус столкнулся с колонной американских военных: есть пострадавшие. Фото

Вечером в понедельник, 20 октября, в Польше автобус столкнулся с автомобилем американских войск. Колонна Hummer двигалась по автомагистрали А2.

Пострадали четверо американских солдат и один гражданский – водитель автобуса. Об этом сообщили в Воеводском управлении Государственной пожарной службы в Познани.

Подробности инцидента

Авария случилась в 19:01 в селе Высочка в гмине Бук недалеко от города Познань. Транспортные средства столкнулись на автомагистрали А2 (направление на Варшаву).

На месте происшествия работали семь сотрудников пожарной службы. Как пишет RMF24, одна полоса движения в направлении Варшавы была перекрыта. Сколько транспортных средств было в американской военной колонне, пока неизвестно.

"Пострадали четверо американских солдат и водитель автобуса. Солдат доставили в больницу. На место происшествия также прибыл оперативный офицер Государственной пожарной службы в Познани", – сообщили спасатели.

