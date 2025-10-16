'Вывести вас вон из вагона': в Швейцарии русскоязычный мужчина набросился на украинку с семьей в поезде. Видео

В Швейцарии русскоязычный пассажир угрожал семье украинки после того, как услышал, что они общаются на украинском языке. Конфликт произошел в поезде Интерлакен – Шпиц, которым ехали Елена с мужем и годовалым сыном.

О случае сообщила Елена Дудник на собственной странице в Facebook. По ее словам, местная полиция "неохотно реагирует" на обращения.

Когда другой пассажир услышал от них украинский язык, начал угрожать:

"Конфликт возник из-за того, что данный персонаж услышал, как я с мужем разговариваю на украинском языке! Мой муж родился в Швейцарии, имеет швейцарское гражданство, понимает прекрасно украинский, ведь его родители родом из Беларуси. На видео вы можете отследить все угрозы, манипуляции и агрессию в нашу сторону! Далее была физическая расправа, драка и вызов полиции", – рассказала Елена изданию hromadske.

Елена обнародовала видеозапись конфликта. На кадрах видно поведение нападавшего. Он угрожал семье и требовал у мужчины показать документы и покинуть вагон. Собственные заявления пассажир сопровождал нецензурной бранью.

По словам женщины, ее мужу посоветовали ждать, пока правоохранители получат запись с камер видеонаблюдения. Также ему могут назначить штраф за телесные повреждения, нанесенные нападавшему.

Напомним, ранее в Варшаве произошел резонансный случай, когда в городском автобусе напали на активистку Зенобию Жачек. Женщина вступилась за пожилую украинку, которую начал агрессивно оскорблять один из пассажиров из-за украинского языка. Мужчина также выкрикивал антиукраинские лозунги и призывал украинцев убираться из Польши.

Также сообщалось, что в польском городе Румя владелец автосервиса стал на защиту своей работницы из Украины после того, как она подверглась волне оскорблений в соцсетях. В комментариях под видео в TikTok украинку начали оскорблять поляки.

