В Польше 26-летняя украинка скончалась после падения с самоката: детали трагедии. Фото

В городе Люблин (Польша) с 26-летней украинкой произошел трагический несчастный случай во время поездки на электросамокате. После падения женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Сейчас полиция под контролем прокуратуры расследует обстоятельства происшествия. Об этом сообщает польское издание TVN24.

Обстоятельства инцидента

Несчастный случай произошел 11 апреля около 2:00 часов ночи. Предварительные данные, полученные сотрудниками дорожной полиции Люблинского муниципального управления, указывают на то, что 26-летняя женщина из Мазовецкого воеводства ехала на электросамокате. После резкого торможения самокат упал, и женщина травмировалась.

Тяжелораненую украинку доставили в больницу в Люблине, но, к сожалению, врачам не удалось спасти ей жизнь. На месте происшествия находились сотрудники дорожной полиции Люблина и эксперт по автомобильной технике. О случившемся также была уведомлена прокуратура. Причины и обстоятельства данного инцидента будут расследованы сотрудниками муниципальной полиции Люблина.

В свою очередь издание TVP Info отмечает, что трагический инцидент в Люблине наглядно демонстрирует последствия езды на велосипеде или самокате без шлема.

Кадры, опубликованные с места происшествия, демонстрируют, что украинка, вероятно, получила открытую черепно-мозговую травму и потеряла много крови.

