Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер убеждена, что если бы американцы не оказали помощь Украине в войне, страна не выстояла бы. По ее мнению, Россия лишила бы украинское государство независимости и уже с ее территории осуществляла пуски ракет и дронов по Европе.

Кроме того, если бы Киев не устоял, в опасности были бы военные силы США и американский бизнес, работающий в европейских странах. Об этом дипломат сказала на встрече в Фонде защиты демократий (FDD), передает "Голос Америки".

"Те БПЛА, которые, как вы наблюдаете, россияне направляют из Крыма по украинским городам, могли бы атаковать европейские столицы. Те крылатые ракеты, которые россияне используют против украинской критически важной инфраструктуры, угрожали бы союзникам США по НАТО", – считает Волландер.

По ее словам, в опасности были бы все американцы в Европе: от военных, бизнесменов и простых граждан до студентов, которые учатся по программам обмена. И все это предотвратили прежде всего мужество и мастерство украинцев, а также американская поддержка Украины.

Однако, подчеркнула она, дело еще не окончено и угроза от России не устранена. Волландер напомнила, что РФ наладила отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем, чтобы обойти наложенные на нее санкции. Так что угроза для Европы до сих пор актуальна, особенно в свете задержек с голосованием в Конгрессе США о помощи Украине.

"Украинцы научились воевать, они сдерживают россиян, сорвали их операции в Черном море, возобновили экспорт зерна, снабжая Глобальный Юг необходимым. Но поскольку мы не можем поставлять им боеприпасы, средства ПВО, запчасти, нужные на фронте, то вполне можем вернуться к сценарию 2022 года и к угрозе обстрелов Европы", – предупредила представитель Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения "разбили" фейковые российские нарративы относительно американской поддержки Киева. Там отметили, что война в Украине не является "вечной" для США и на самом деле повышает боеготовность американцев.

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