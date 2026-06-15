В Нью-Йорке вспыхнули беспорядки после победы "Никс" в финале НБА: есть разрушения и раненые. Видео

Тысячи болельщиков баскетбольного клуба "Нью-Йорк Никс" вышли на улицы Манхэттена в ночь на 15 июня после победы команды в финале НБА. Празднование в центре Нью-Йорка сопровождалось беспорядками, повреждением транспорта и ранением по меньшей мере одного человека.

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По информации Reuters, массовые гуляния начались после исторической победы New York Knicks в финальной серии НБА. Агентство приводит слова очевидцев и представителей полиции, которые подтвердили факты повреждения автобусов и применения правоохранителями специальных мер для восстановления порядка.

Журналисты Reuters также зафиксировали возгорание одного из школьных автобусов, которые использовались для перевозки футбольных болельщиков после матча между сборными Бразилии и Марокко. Причины поджога на момент публикации не уточнялись.

События разворачивались преимущественно в районе Таймс-сквер и вблизи арены Madison Square Garden. По данным полиции, около двух часов ночи 17-летний парень получил огнестрельное ранение в стопу.

Массовое празднование

Фанаты "Никс" заполнили улицы после завершения пятого матча финальной серии. Часть людей запускала фейерверки и дымовые шашки, а толпа скандировала "Knicks in five!", напоминая о победе команды в пяти матчах.

Для клуба этот титул стал первым с 1973 года. До этого команда лишь дважды выходила в финал НБА после чемпионского сезона, но уступала в решающих сериях 1994 и 1999 годов.

Среди болельщиков были и те, кто ждал этого момента всю жизнь. Супруги Дин и Кристина Смирос рассказали Reuters, что болеют за команду много лет и впервые увидели ее чемпионом.

"Они не выигрывали еще до нашего рождения", – сказала Кристина.

Поврежденный транспорт

В разгар празднований сотни людей окружили колонну из примерно 15 автобусов на Таймс-сквер. Они перевозили футбольных болельщиков после матча чемпионата мира между Бразилией и Марокко, который завершился вничью.

По словам очевидцев, часть людей забиралась на крыши автобусов, проникала внутрь салонов и даже занимала места водителей. Один из желтых школьных автобусов, которые городские власти привлекли для перевозки пассажиров, загорелся. По меньшей мере еще три автобуса получили серьезные повреждения.

На крыше одного из транспортных средств оказался велосипед. Также там находились болельщики сборной Бразилии, которые размахивали национальным флагом вместе с фанатами баскетбольной команды.

Свидетели сообщали и о пострадавших. Reuters видел мужчину с окровавленным лицом, однако обстоятельства получения им травм остались неизвестными.

Вмешательство полиции

Полиция перекрыла часть улиц в центре города. После примерно двух часов наблюдения за ситуацией правоохранители в защитном снаряжении начали вытеснять толпу и преследовать наиболее агрессивных участников беспорядков.

Отдельные подразделения на лошадях расчищали территорию вокруг Madison Square Garden –, домашней арены "Нью-Йорк Никс".

Представитель полиции сообщил Reuters, что после стрельбы на Таймс-сквер правоохранители задержали трех человек, представляющих интерес для следствия. Детали их возможной причастности пока не разглашаются.

49-летний канадец марокканского происхождения Юсеф Саббр, который только что вышел из одного из автобусов перед тем, как его окружила толпа, так описал увиденное:

"Они выражают свою радость, немного насильственным способом, но что есть, то есть".

Он также отметил: "Такое происходит по всему миру, когда команда побеждает".

Другая жительница Нью-Йорка, агент по недвижимости Кэрол Марино, сравнила атмосферу в городе с новогодней ночью. "О Боже. Это как Новый год, умноженный на двадцать", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 5-м матче финальной серии НБА букмекеры считали фаворитом "Сан-Антонио Спёрс". На их победу действовал коэффициент 1,42, тогда как на соперников "Нью-Йорк" – 2,55.

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