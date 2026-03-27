В Нидерландах задержали подозреваемых в нападении и планировании взрывов в синагогах

В Нидерландах арестовали трех мужчин, которых подозревают в причастности к взрыву в синагоге в Роттердаме и планировании взрыва в синагоге в Хемстеде. Задержание произошло в четверг, 26 марта.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной прокуратуре, передает NOS. Полиция арестовала 20-летнего мужчину из Тилбурга и 23-летнего мужчину из Амстердама, которых подозревают в причастности к атаке на синагогу в Роттердаме.

Третьего подозреваемого, 18-летнего мужчину из Амстердама, арестовали за подготовку нападения в Хемстеде.

Все трое подозреваемых имеют гражданство Нидерландов. В то же время в Государственной прокуратуре не уточнили, какую роль арестованные мужчины играли в атаке или планировании второго нападения.

Предыдущие задержания

Ранее полиция уже арестовала пятерых других подозреваемых, которые могут быть причастны к взрыву в Роттердаме. Один из них был несовершеннолетним. Двух других подростков арестовали за планирование атаки на синагогу в Хемстеде.

По словам министра юстиции и безопасности Дэвида ван Вила, младших подозреваемых, вероятно, завербовали. Он не сказал, кем это могло быть сделано.

Ответственность за нападения в Роттердаме и Амстердаме взяла на себя группа "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия". Об этой группировке пока есть немного информации. По данным израильских медиа, она имеет связи с проиранскими группировками, такими как "Хезболла". То, действительно ли существует связь с Ираном, все еще выясняется.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта в нидерландском городе Роттердам ночью произошел пожар у входа в синагогу, который полиция расследует как вероятный умышленный поджог. Перед зданием сначала возникло возгорание, затем произошел взрыв. Вследствие инцидента никто не пострадал.

На следующий день в Амстердаме рано утром прогремел взрыв возле здания еврейской школы. В результате инцидента здание получило повреждения, однако обошлось без серьезных разрушений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!