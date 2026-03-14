В Амстердаме прогремел взрыв возле еврейской школы. Видео

В столице Нидерландов рано утром прогремел взрыв возле здания еврейской школы. В результате инцидента здание получило повреждения, однако обошлось без серьезных разрушений.

Видео дня

Городские власти заявляют, что это было целенаправленное нападение на еврейскую общину. Об этом сообщает Times of Israel.

По данным агентства, взрыв произошел утром возле еврейской школы в Амстердаме. Об инциденте сообщила мэр города Фемке Халсема, которая назвала произошедшее преднамеренной атакой, направленной против еврейской общины.

По ее словам, взрыв нанес лишь незначительные повреждения зданию. Информации о пострадавших пока нет.

Инцидент произошел на следующий день после другой атаки на еврейский религиозный объект в Нидерландах. Накануне полиция сообщила о задержании четырех мужчин по подозрению в подрыве здания синагоги в Роттердаме. Тогда взрыв вызвал кратковременный пожар и повреждения здания.

По информации журналистов, это по меньшей мере девятая атака на объекты еврейской диаспоры в течение этого месяца.

Ответственность за взрыв возле школы в Амстердаме взяла на себя экстремистская группировка, которая называет себя "Исламское движение соратников правых". В сети она опубликовала видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент подрыва зажигательного устройства.

По предварительным данным, эта группировка может быть причастна и к другим антисемитским нападениям последних дней.

Сейчас правоохранители продолжают расследование и проверяют возможную причастность экстремистов к серии атак на еврейские объекты в стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!