В Нидерландах забастовка госслужащих сорвала работу парламента: что происходит

Во вторник в Нидерландах забастовка государственных служащих повлияла на работу парламента. Из-за нехватки персонала в нижней палате парламента пришлось отменить пленарные заседания и работу комитетов.

О ситуации сообщил председатель парламента Том ван Кампен в письме к депутатам. Он отметил, что запланированная повестка дня была плотной, но из-за забастовки все пункты пришлось перенести. По информации NU.nl, "один день без заседаний в такой ситуации является неудобным", однако альтернативы не было.

Сорванные заседания

Забастовка охватила государственных служащих по всей стране, включая работников парламента. Именно это и привело к проблемам с организацией работы. Как пояснили в аппарате, количество сотрудников оказалось слишком малым, чтобы обеспечить нормальный ход заседаний.

Представитель главы парламента уточнил, что решение было принято после оценки готовности персонала к забастовке. "Как председатель, он делает все возможное, чтобы дебаты состоялись", – сказал представитель. И добавил, что сам ван Кампен не высказывает позиции по трудовому конфликту, поскольку должен оставаться нейтральным.

Перенесенные решения

Из-за забастовки отменили еженедельный час вопросов к правительству. Он на этой неделе вообще не состоится. Запланированные голосования перенесли на среду, так же как и заседания по планированию работы парламента.

Отдельно пришлось отложить и дебат по антисемитизму – для него еще будут искать новую дату. Это один из тех случаев, когда политическая повестка дня просто "сдвигается" по техническим причинам, хотя вопросы остаются актуальными.

Причиной забастовки стало то, что переговоры о новом коллективном договоре зашли в тупик. Профсоюзы не согласились с предложением правительства оставить зарплаты без изменений. В результате госслужащие в этом году не получат ни повышения, ни компенсации инфляции.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта в нидерландском городе Роттердам ночью произошел пожар у входа в синагогу, который полиция расследует как вероятный умышленный поджог. Перед зданием сначала возникло возгорание, затем произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

На следующий день в Амстердаме рано утром прогремел взрыв возле здания еврейской школы. В результате инцидента здание получило повреждения, однако обошлось без серьезных разрушений.

