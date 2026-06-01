В Мьянме на складе прогремел мощный взрыв: более 40 погибших, много раненых

По меньшей мере 40 человек погибли в результате мощного взрыва на складе в северо-восточной части Мьянмы. Трагедия произошла в воскресенье в селе Каунгтуп в районе Намхкам, примерно в трех километрах от границы с Китаем. Еще около 70 человек получили ранения.

Видео дня

О взрыве DW сообщили спасатели, а также ряд международных и местных медиа. По предварительным данным, здание использовалось для хранения большого количества взрывчатых веществ, предназначенных для горнодобывающих работ.

Китайский государственный телеканал CCTV отметил, что инцидент вызвал многочисленные жертвы и значительные разрушения жилых домов в окружающей местности.

Масштабы трагедии

Точное количество погибших пока остается неизвестным. Спасатели, на которых ссылается Associated Press, сообщают о от 40 до 46 жертв, среди которых есть дети. В то же время источники AFP называют цифры от 46 до 59 погибших.

Местные медиа также приводят разные данные. В частности, агентство Shwe Phee Myay сообщило об от 50 до 55 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных зданий.

Что известно

Взрыв произошел на территории, которую контролирует группировка "Национально-освободительная армия Та'анг". В своем заявлении организация подтвердила, что ее экономическое подразделение хранило на объекте желигнит, который используют при добыче полезных ископаемых и работ в каменных карьерах.

Представители группировки выразили соболезнования семьям погибших и пообещали провести тщательное расследование причин взрыва. По словам специалистов, желигнит широко применяется в горной промышленности, однако при ненадлежащем хранении со временем может становиться нестабильным и опасным.

Из-за большого количества пострадавших больница Намхкама сообщила об острой нехватке донорской крови. Местные власти и медики пытаются обеспечить помощь раненым, тогда как поисково-спасательная операция продолжается.

Мьянма находится в состоянии гражданской войны после военного переворота 2021 года, во время которого военные отстранили демократическое правительство во главе с Аун Сан Су Чжи. В стране продолжается противостояние между военными властями, продемократическими силами и этническими вооруженными группировками.

Как писал OBOZ.UA, 2 апреля 2025 года в Мьянме военная хунта объявила о временном прекращении огня в гражданской войне из-за мощного землетрясения.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта 2025 года и вызвало очень серьезные разрушения. Целые районы остались без электричества и связи, подземные толчки разрушили здания, храмы и мосты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!