В Молдове впервые обнаружили обломки дрона с камерой: похож на "Герберу". Фото

Российский дрон, обнаруженный 24 сентября в поле недалеко от села Черница Флорештского района Молдовы, был оснащен бортовой камерой. Взрывотехнические эксперты предварительно установили, что это была "Гербера" (российский вариант названия Shahed).

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Об этом сообщила в Facebook Полиция Республики Молдова, опубликовав новые кадры с места инцидента. На фотографиях видно, что БпЛА врезался в дерево и разбился на открытой местности, вызвав небольшое возгорание.

"Беспилотник имеет признаки, характерные для аппаратов типа "Гербера", которые использует Российская Федерация", – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Это первый случай, когда на территории страны обнаружили беспилотник такого типа с камерой.

"Полиция продолжает расследование для точного определения модели, производителя и технических характеристик аппарата, а также для установления всех обстоятельств инцидента. Окончательная идентификация БпЛА требует подтверждения путем проведения спецекспертизы", – информировала полиция днем в четверг.

Что предшествовало

"Гербера" упала на поле рядом с фермой в селе Черница около 07:45 четверга. Пострадавших в результате падения нет.

Сотрудники полиции совместно с представителями других компетентных органов провели осмотр местности и изъяли обломки.

Правоохранители призвали жителей Молдовы сохранять спокойствие и не приближаться к любым неизвестным или подозрительным предметам, обнаруженным на земле.

Утром того же дня взрывы в Молдове были слышны в селе Вадул-Рашков Шолданешского района. Кроме того, еще один беспилотник упал в Сучавском уезде Румынии. Его нашли в лесу недалеко от города Солка, после чего власти приняли решение приостановить занятия в школах четырех городов региона.

Как писал OBOZ.UA:

– Польша эвакуировала два пограничных пункта на границе с Украиной из-за российских ударов по украинскому приграничью. Речь идет о пунктах в Зосине и Дорогуске, которые не работали около получаса. Впоследствии движение там возобновили.

– Американские спецслужбы собрали данные о планах Кремля по эскалации гибридной войны и передали их европейским правительствам. По данным ЦРУ, Россия готовит удары с использованием беспилотников по странам Южной Европы. Ключевыми целями могут стать Испания, Франция и Италия.

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