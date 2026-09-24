В Молдову и Румынию во время атаки РФ на Украину залетали дроны, один из них упал. Фото и видео

Воздушное пространство Молдовы утром 24 сентября несколько раз нарушали летательные объекты, прилетевшие со стороны Украины. В министерстве обороны заявили, что это произошло в контексте атаки России на Одесскую область.

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Также беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщают молдавские и румынские медиа.

Последствия российской агрессии в Молдове

В Молдове Шолданештского и Флорештского районов сообщили в полицию о взрывах. Правоохранители обнаружили в поле вблизи фермы во Флорештском районе следы взрыва и обломки БПЛА.

Спустя некоторое время Служба воздушных операций сообщила о еще одном беспилотнике, который в 06:58 пролетел над воздушным пространством Молдовы со стороны села Кодыма Винницкой области в направлении села Сокола приднестровского региона.

Еще один дрон вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны села Кельменцы Черновицкой области Украины и пересек государственную границу в направлении села Ларга Бричанского района. В 06:16 объект покинул воздушное пространство Молдовы и полетел в направлении села Кельменцы Украины.

Атака РФ на Румынию

В Румынии утром беспилотник упал в Сучавском уезде. БПЛА был обнаружен в лесу недалеко от города Солка. Власти приняли решение приостановить занятия в школах четырех городов региона.

Местным жителям Ботошанского уезда пришло предупреждение RO-Alert после того, как радары обнаружили цель, движущуюся над территорией Украины, недалеко от границы с Румынией. Для наблюдения за ситуацией были подняты в воздух два истребителя F-16. До этого предупреждение RO-Alert было выпущено в северном Тулчанском уезде.

Исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ заявил, что, по имеющейся информации, беспилотник, упавший в лесу в Сучаве, имеет несколько более новые характеристики, чем те, которые службы страны видели до сих пор.

Министр охарактеризовал прошедшую ночь как напряженную с точки зрения миссий румынской армии и подчеркнул необходимость санкций против России. Чиновник пояснил, что беспилотник не был сбит, потому что не были соблюдены необходимые условия, и летательный аппарат находился в пределах страны всего четыре минуты, прежде чем упасть в лес недалеко от границы.

Напомним, американские спецслужбы собрали данные о планах Кремля по эскалации гибридной войны и передали их европейским правительствам. По данным разведки, Россия готовит удары с использованием беспилотников по странам Южной Европы. Ключевыми целями могут стать Испания, Франция и Италия.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации российской агрессии, в частности на фоне нарушений воздушного пространства Польши и других стран НАТО. Польский министр также объявил, что Варшава готовит для Украины крупный пакет военной помощи, который, по его словам, станет крупнейшим из подготовленных страной.

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