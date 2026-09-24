ЦРУ предупредило Испанию, Францию и Италию о возможных российских атаках дронами с моря – El Mundo

Американские спецслужбы собрали данные о планах Кремля по эскалации гибридной войны и передали их европейским правительствам. По данным разведки, Россия готовит удары с использованием беспилотников по странам Южной Европы.

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Ключевыми целями могут стать Испания, Франция и Италия. Об этом сообщает El Mundo.

Тактика "троянского коня"

Предупреждение совпало с недавним визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву и Ригу, после которого европейские министерства иностранных дел начали подготовку подробных отчетов по безопасности.

Основой возможной операции может стать использование гражданских торговых судов, включая танкеры из так называемого "теневого флота". Источники, близкие к Министерству обороны Литвы, отмечают, что беспилотники планируют маскировать и перевозить в обычных грузовых контейнерах.

Запуск дронов непосредственно с палубы судна в международных водах в 300 километрах от берега позволяет обойти традиционные зоны обнаружения. Подобную тактику Россия уже отрабатывала ранее. В 2020 и 2024 годах проходили испытания по запуску БПЛА ZALA с движущихся кораблей и морских платформ. В феврале шведские ВМС зафиксировали взлет дрона с российского разведывательного судна в проливе Эресунн.

Ранее Украина уже успешно применяла скрытую доставку дронов в контейнерах для атак по российским аэродромам, и Москва может использовать аналогичный подход.

Компактное оружие гибридной эскалации

В качестве основного инструмента для провокаций называются легкие беспилотники "Гербера". При длине около двух метров и размахе крыльев 2,5 метра этот дрон легко помещается в контейнер в разобранном или сложенном виде.

Небольшой боезаряд не способен разрушить крупный объект инфраструктуры, однако его достаточно для поджога, повреждения открытого оборудования, парализации работы аэропорта, порта или демонстративного пролета над военной базой.

Политические мотивы и фактор 2027 года

Британский военный аналитик Кейр Джайлз отмечает, что Москва выбирает цели не по географической близости к фронту, а по принципу наибольшей уязвимости. Испания, Франция и Италия привлекательны для Кремля по нескольким причинам.

Отсутствие у некоторых стран южного фланга адекватных систем интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, рассчитанных на подобные угрозы. Кроме того, во всех трех странах в 2027 году пройдут важные выборы. Удары или масштабные провокации способны усилить страх, усталость общественности от войны и сыграть на руку радикальным политическим силам.

Информация о подготовке провокаций уже вызвала серьезную реакцию в Париже. Президент Эммануэль Макрон провел заседание Совета обороны, после чего созвал лидеров всех ключевых политических партий. В то же время британские и балтийские эксперты подчеркивают, что главная цель планируемых атак не масштабные разрушения, а экономический паралич и давление на европейскую общественность.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации российской агрессии, в частности на фоне нарушений воздушного пространства Польши и других стран НАТО. Польский министр также объявил, что Варшава готовит для Украины крупный пакет военной помощи, который, по его словам, станет крупнейшим из подготовленных страной.

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