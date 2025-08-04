В Молдове разоблачили схему подкупа избирателей через приложение, которым управляют из России: как все работало

Полиция Молдовы заявила о разоблачении схемы незаконного финансирования и подкупа избирателей, которую, по их данным, координируют из России через мобильное приложение Taito. Людей пытаются обмануть, предлагая деньги за участие в преступлениях.

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Как сообщили в полиции, зарегистрированные пользователи должны участвовать в акциях протеста, прибегать к подкупу избирателей и поддержке определенного кандидата. Чат-приложение Taito функционирует на платформе мессенджера Telegram.

Детали схемы

За участие в противоправных действиях пользователям обещают десятки тысяч лей (1 лей – около 0,05 доллара), но деньги они никогда не получают.

При регистрации в Taito пользователи должны отправить фото документов, номер телефона и видеозапись с изображением лица для идентификации.

Далее нужно дать согласие на обработку персональных данных для создания личного кабинета.

Для каждого населенного пункта создан отдельный чат, где распространяют информацию и инструкции от координаторов.

"Представители преступных организаций заключают с пользователями фиктивные договоры, которые предусматривают ложные финансовые санкции за невыполнение порученных задач. Реальная цель таких договоров – уклонение от выплаты обещанных средств", – заявили в полиции Молдовы.

Правоохранители призвали граждан не устанавливать приложение Taito и не передавать никаких персональных данных.

Они напомнили, что подкуп избирателей в Молдове наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет, штрафом в размере от 37 тысяч 500 до 57 тысяч 500 леев, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Молдове пророссийский бывший президент Игорь Додон объединился с другими пророссийскими лидерами и ЦИК страны допустил их к выборам. В объединение вошли Партия социалистов Додона, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

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