В Молдове нашли трехлетнюю девочку из Украины, которую похитил ее отец: все подробности

Правоохранители Молдовы установили местонахождение трехлетней девочки из Украины, которую осенью 2025 года незаконно вывез ее отец. 16 февраля ребенка нашли в городе Кагул и передали матери, а мужчину задержали.

Информацию обнародовал Генеральный инспекторат по миграции Молдовы в пресс-релизе 16 февраля. В ведомстве отметили, что ребенка разыскивали по каналам Интерпола после обращения украинской стороны.

"Малолетний ребенок был похищен в октябре 2025 года отцом на фоне семейного конфликта и бракоразводного процесса", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина забрал дочь с детской площадки в Украине и незаконно вывез ее за границу. После этого украинские органы объявили ребенка в международный розыск.

Молдавские офицеры Южного регионального управления установили, что девочка находится на территории Республики Молдова, в муниципии Кагул. Поиски продолжались несколько месяцев. И, как уточнили в инспекторате, операцию проводили в сотрудничестве с украинскими партнерами.

Задержание и экстрадиция

Ребенка локализовали и передали матери в безопасных условиях. По официальной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отца, 43-летнего гражданина, который находился в международном розыске по обвинению в похищении малолетней, задержали совместно с офицерами полиции Кагула. Его поместили в изолятор полиции муниципия Кишинев. Молдавская сторона начала процедуру экстрадиции мужчины в Украину.

Дело продолжают расследовать. Правоохранители документируют все обстоятельства и обеспечивают соблюдение международных процедур по защите прав ребенка.

