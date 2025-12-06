В Молдове энергосистема оказалась в аварийной ситуации из-за обстрелов РФ: просили о помощи у Румынии

Молдова обратилась к Румынии с просьбой помощи в обеспечении страны электричеством из-за отключения "крупного энергетического узла" на границе с Украиной. Причем отключение энергетической структуры было связано с российским обстрелом Украины 6 декабря.

Об этом сообщила молдавская компания Moldelectrica. Также молдавские электрики обратились к гражданам своей страны с просьбой "рационально потреблять электроэнергию".

Что рассказали в Молдове

"После атак на украинскую энергосистему в регионе, смежном с республикой Молдова, был отключен крупный энергетический узел, а линии межсистемной связи были загружены практически до предела. В связи с превышением запланированной поставки электричества компания Moldelectrica обратилась в Румынию за экстренной помощью", – говорится в сообщении Moldelectrica.

Электрики уточнили, что получали помощь "несколько часов", и "это позволило гарантировать безопасную работу энергосистемы и предотвратить возможные перегрузки".

В то же время в Moldelectrica призвали граждан республики "рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пик, чтобы снизить риск перегрузок и возможных отключений".

Что предшествовало

В ночь на 6 декабря страна-агрессор РФ вновь атаковала Украину ракетами и дронами (по данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине более 700 дронов и ракет). Под ударами российских захватчиков находилась именно энергетическая сфера страны.

Среди прочих, под атакой была и Одесская область, которая граничит с Молдовой. Удары россияне наносили по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. В Минэнерго Украины сообщали, что в Одесской области "в результате атаки на утро есть обесточенные потребители".

Как сообщал OBOZ.UA, на обстрел Украины в ночь на 6 декабря отреагировали в МАГАТЭ. Там отметили, что из-за атаки россиян по энергетике страны украинские атомные электростанции уменьшили мощность.

