В Лондоне автомобиль въехал в пешеходов: есть пострадавшие. Фото

В западной части Лондона (Англия) 27 июня автомобиль врезался в группу пешеходов. Пострадали пять человек: трое были госпитализированы, еще двум оказали помощь на месте происшествия.

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Как передает Metro.co.uk, авария произошла возле магазина Marks & Spencer на Илинг-Бродвее около 14:30 (16:30 по Киеву). Никто из пострадавших не получил травм, угрожающих жизни.

Что известно о ДТП

Представитель лондонской службы скорой помощи сообщил: "Мы оказали помощь трем пациентам на месте происшествия и в первую очередь доставили одного из них в крупный травматологический центр автотранспортом. Двое других пациентов госпитализированы в местную больницу".

После наезда на людей водитель скрылся с места происшествия, но его быстро поймали в соседнем парке Грейндж. Известно, что за рулем находился 34-летний британец сомалийского происхождения. Мужчина задержан.

Свидетель Мэтт Дарчинский сообщил The Sun, что часть очевидцев пробовала остановить водителя: они пытались открыть дверцы машины и били по ней ногами. Легковой автомобиль продолжил движение и покинул место ДТП.

"Некоторые люди пытались помочь, преследуя мужчину, когда он убегал, а другие снимали происходящее на свои телефоны", – сказал Дарчинский.

Полиция сообщила, что в настоящее время расследует инцидент как опасное вождение и покушение на убийство. Правоохранители сотрудничали с антитеррористическим отделом, но дело не рассматривают как теракт.

"В связи с характером инцидента местные офицеры связались с сотрудниками Контртеррористической полиции Лондона. Хотя следователи не предвзяты в отношении какого-либо потенциального мотива, инцидент не рассматривается как терроризм", – отметил представитель столичной полиции.

Как писал OBOZ.UA:

– Возле станции Бялословие в Великопольском воеводстве Польши 25 июня столкнулись два пассажирских поезда. Известно о пострадавших: трем людям оказали неотложную медпомощь на месте происшествия, еще пятерых доставили в ближайшую больницу для обследования.

– Ранее в центре шведского Гетеборга беспилотный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие уже во время своего первого рейса с пассажирами. Инцидент произошел всего через несколько часов после запуска маршрута.

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