Не поделил дорогу с трамваем: в Швеции беспилотный автобус попал в ДТП в первом рейсе с пассажирами. Видео

В центре шведского Гетеборга беспилотный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие уже во время своего первого рейса с пассажирами. Инцидент произошел всего через несколько часов после запуска маршрута для обычных пользователей.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако движение транспорта пришлось временно остановить. Об этом пишет svt.

Авария произошла на остановке Капельплатсен, где беспилотный автобус, принадлежащий компании Västtrafik, замедлил движение.

В этот момент в него сзади врезался трамвай. По словам представителя пресс-службы компании Патрика Чи, автобус выполнял свой первый рейс с пассажирами, который начался около десяти утра.

В результате столкновения никто не пострадал – ни среди пассажиров автобуса, ни среди людей в трамвае.

В то же время из-за инцидента движение между остановками Капельплатсен и Васаплатсен было полностью приостановлено в обоих направлениях. Только в полдень транспортное сообщение удалось восстановить.

По предварительным данным, в автобусе находился один обычный пассажир, а также несколько сотрудников Västtrafik, которые сопровождали первый рейс. После аварии транспортное средство отправили в депо для технического осмотра и возможного ремонта.

В компании отметили, что проведут детальный анализ причин ДТП. После инцидента беспилотный автобус временно вывели из эксплуатации. По словам Патрика Чи, в Västtrafik сожалеют о ситуации, но в то же время радуются, что обошлось без жертв.

