В Польше столкнулись и сошли с рельсов два пассажирских поезда: что известно

Возле станции Бялословие в Великопольском воеводстве Польши 25 июня столкнулись два пассажирских поезда. Известно о пострадавших: трем людям оказали неотложную медпомощь на месте происшествия, еще пятерых доставили в ближайшую больницу для обследования.

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Авария произошла около 18:00 в четверг, проинформировал в X (Twitter) главный оператор польской железной дороги PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Оба транспортных средства после удара получили повреждения и частично сошли с рельсов.

Подробности происшествия

Столкнулись поезда PKP Intercity (маршрут Белогорд – Варшава-Восточная) и POLREGIO (маршрут Пила-Главная – Быдгощ-Главная).

Три вагона PKP Intercity и одна секция поезда Polregio сошли с рельсов. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности стрелочные переводы.

В связи с этим движение на линии Пила – Быдгощ было временно приостановлено (по предварительным данным, оно может быть возобновлено в пятницу, 26 июня).

Как сообщает Polsat News, перевозчики организовали альтернативный транспорт для пассажиров обоих поездов. С места происшествия их эвакуировали на автобусах.

На месте аварии работали почти 20 пожарных бригад, в том числе дополнительные подразделения.

О причине чрезвычайной ситуации информации пока нет; она будет установлена после расследования. "Обстоятельства выяснят Государственная комиссия по расследованию железнодорожных аварий и Управление железнодорожного транспорта", – сообщил на платформе X министр инфраструктуры РП Дариуш Климчак.

Как писал OBOZ.UA, посреди ночи 20 июня два вагона грузового поезда упали с железнодорожного моста на проезжую часть дороги в Мюнхене (Германия) из-за столкновения с другим грузовым поездом. В результате аварии погиб один человек.

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