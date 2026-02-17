В Латвии хотят прекратить вещание частных русскоязычных радиостанций

В Латвии обострилась дискуссия вокруг будущего русскоязычного радиовещания. Национальный совет по электронным СМИ призывает парламент принять решение о прекращении деятельности частных радиостанций, которые вещают на русском языке.

Инициаторы считают, что государство фактически поддерживает такой контент за счет предоставления частот. заявил председатель NEPLP в социальной сети X.

Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Иварс Аболиньшзаявил, что Латвия не должна продолжать поддерживать коммерческие радиостанции, которые вещают на русском языке. Хотя речь идет о частном бизнесе, государство фактически участвует в его финансировании, ведь радиостанции бесплатно пользуются частотами, которые являются государственной собственностью и ключевым активом в радиовещании.

Аболиньш сообщил, что более месяца назад NEPLP подала в комиссию Сейма Латвии по правам человека и общественным делам предложение поэтапно – в течение восьми лет – прекратить деятельность русскоязычных радиостанций. В то же время он раскритиковал председателя комиссии Лейлу Расиму, которая, по его словам, не вынесла этот вопрос на рассмотрение.

Глава медиарегулятора призвал как коалиционные, так и оппозиционные фракции парламента поддержать инициативу, подчеркнув необходимость "государственного подхода". Он провел параллель с переходом Латвии на образование, финансируемое государством, исключительно на латышском языке, отметив, что нет оснований тратить ограниченные государственные ресурсы на поддержку русскоязычного информационного пространства в коммерческой радиосфере.

