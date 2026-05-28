В кортеже Путина в Астане заметили броневик с местом для пулеметчика на крыше. Фото

Кортеж российского диктатора Владимира Путина в Астане (Казахстан) сопровождали бронированные автомобили и вертолет. В составе колонны также заметили бронемашину с позицией для пулеметчика и транспорт, который может быть оснащен системами радиоэлектронной борьбы.

По данным российских медиа, в составе кортежа к месту переговоров направляласьколонна из примерно 20 автомобилей и 14 мотоциклов. Позади колонны кремлевского главаря ехал военный бронеавтомобиль. По оценкам одного из OSINT-аналитиков, вероятно, речь идет о бронеавтомобиле "Алан" с местом для пулеметной установки на крыше.

Представитель исследовательской группы CIT отметил, что эта техника может быть обычным бронеавтомобилем с частично открытой турелью без установленного пулемета. Также в составе кортежа заметили авто с конструкцией на крыше, которое может быть оборудовано системой РЭБ или средствами связи.

Кортеж диктатора сопровождал также вертолет. Кроме того, вдоль дороги, по которой следовал Путин, находились военные с оружием, а часть улиц перекрыла бронетехника.

Также служба государственной охраны Казахстана ранее сообщала о временных ограничениях движения в Астане из-за визита Путина и проведения международных мероприятий с участием спецслужб и военных подразделений.

Что известно о визите Путина в Казахстан

Кремлевский главарь Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По данным российских медиа, визит российского диктатора продлится с 27 по 29 мая. Сразу после прилета лидеры отправились на неофициальный ужин в резиденции "Кедровый дом".

28 мая запланированы официальные переговоры. На них обсудят партнерство, безопасность, энергетику и торговлю. В тот же день Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, посвященном теме искусственного интеллекта.

На следующий день, 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического союза с участием лидеров России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана.

