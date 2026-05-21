Акции 'Газпрома' обвалились: визит Путина в Китай обернулся многомиллиардными убытками для России

Акции российского энергетического гиганта Газпром резко упали после визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Китай, поскольку стороны снова не смогли договориться о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Благодаря этому российская компания за день потеряла около 100 миллиардов рублей капитализации.

Видео дня

Об этом пишет The Moscow Times. Издание отмечает, что неудачные переговоры Путина с Поднебесной снизили акции и других крупных российских компаний.

Акции "Газпрома" резко упали после переговоров в Пекине

По данным издания, бумаги "Газпрома" на Московской бирже 21 мая подешевели на 3,5% – до 119 рублей за акцию.

Компания стала главным аутсайдером среди так называемых "голубых фишек" российского рынка.

Всего за день "Газпром" потерял примерно 100 миллиардов рублей рыночной стоимости, а с начала поездки Путина в Пекин – более 120 миллиардов рублей, или около 1,75 миллиарда долларов.

Инвесторы ждали решения по "Силе Сибири-2"

Аналитики объяснили падение акций отсутствием конкретики по проекту газопровода "Сила Сибири-2".

"Инвесторы ждали конкретику по "Силе Сибири-2", но снова получили неопределенность", – отметили эксперты.

Вместе с "Газпромом" обвалились и акции трубной компании ТМК – почти на 6%.

Инвесторы рассматривали ее как одного из главных потенциальных поставщиков труб для нового газопровода.

Путин не привез из Китая крупных контрактов

Издание отмечает, что несмотря на помпезный визит российской делегации в Пекин, Кремлю не удалось достичь новых крупных энергетических договоренностей с Китаем.

Путин прибыл в КНР вместе с пятью вице-премьерами и министрами и подписал с Си Цзиньпином декларацию о "строительстве многополярного мира".

Однако среди более 40 подписанных документов не оказалось ни одного, который бы касался нефтегазового сотрудничества или "Силы Сибири-2".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что между сторонами остались "несогласованные нюансы".

Китай требует от России более дешевого газа

Как отмечает издание, главной проблемой переговоров остается цена на российский газ.

По данным Financial Times, Китай требует снизить стоимость поставок почти до уровня внутрироссийских цен.

Речь идет примерно о 50 долларах за тысячу кубометров. Это более чем в пять раз меньше, чем Пекин сейчас платит России за газ, и более чем в восемь раз ниже цен "Газпрома" для других зарубежных покупателей.

Под давлением оказался весь российский рынок

На фоне неудачных переговоров с Китаем снизились акции и других крупных российских компаний.

Бумаги "Роснефти" потеряли около 2%, "Газпром нефть" — 1,5%, а "Новатэк" — 1,3%.

Индекс Московской биржи по итогам дня упал на 1%.

Аналитики объясняют это отсутствием конкретных результатов переговоров между Россией и Китаем, на которые рассчитывал рынок.

Как сообщил OBOZ.UA, Россия стремительно теряет нефтегазовые доходы, которые уже не способны закрыть бюджетную дыру почти в 6 триллионов рублей, а закрытие сотен нефтяных скважин лишь усугубляет кризис. Даже рост мировых цен на нефть больше не спасает Кремль, а экономические проблемы все больше напоминают сценарий, который когда-то привел к распаду СССР. Такой прогноз сделал профессиональный экономист Иван Ус.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!