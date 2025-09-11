В Конгрессе США одобрили оборонные расходы на 2026 год: предусмотрено $400 млн для Украины

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике страны. В документе предусмотрено выделение финансирования на предоставление военной помощи Украине.

Речь идет о $400 млн на 2026 год. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Что известно

Несмотря на волну протестов республиканцев против предоставления военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение Пентагоном 400 миллионов долларов на инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, Палата представителей отклонила предложение члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, республиканки из Джорджии, о сокращении финансирования страны. Против выступили как республиканцы, так и демократы.

Законодатели также добавили требование к Пентагону сообщать Конгрессу о планах администрации отменить или приостановить военную помощь Украине, одобренную Конгрессом. Таким образом Палата представителей предприняла попытку восстановить контрольные полномочия после того, как летом Министерство обороны приняло решение приостановить поставки помощи Украине без уведомления законодателей.

Что предшествовало

В августе 2025 года Государственный департамент США одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 203,5 млн долларов. Средства будут направлены, в частности, на ремонт и поддержку артиллерийских гаубиц M777. По данным Пентагона на февраль 2025 года, общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения составила $65,9 млрд. В то же время, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с начала войны США предоставили Украине оружия на $67 млрд и $31,5 млрд прямой финансовой помощи.

Как писал OBOZ.UA, Германия передает Украине две полные системы Patriot, а первые пусковые установки уже доставлены. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в начале 30-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины. По его словам, половину стоимости этого вооружения покрыла Норвегия.

