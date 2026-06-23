В Колумбии на президентских выборах побеждает кандидат, которого поддержал Трамп: что это может изменить в отношениях между странами

В Колумбии на президентских выборах предварительно лидирует правый кандидат Абелардо де ла Эсприелья, которого публично поддерживал президент США Дональд Трамп. Результаты второго тура пока не являются окончательными, однако уже сейчас они вызвали политический резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

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Вашингтон заявляет об ожидаемом улучшении отношений с Боготой. Об этом пишет ВВС.

Минимальный разрыв во втором туре

По предварительным данным подсчета голосов, Абелардо де ла Эсприелья опередил своего левого оппонента Ивана Сепеду менее чем на один процентный пункт. Хотя эти результаты не имеют окончательной юридической силы, они уже определили вероятного победителя выборов.

Сепеда пока не признал поражение и заявил, что ожидает проверки результатов, которая обычно длится несколько дней.

Позиция Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп ещё до второго тура открыто поддержал де ла Эсприелью, резко критикуя его оппонента и называя Ивана Сепеду "радикальным левым марксистом".

После объявления предварительных результатов Трамп заявил, что победитель "легко выиграл", несмотря на фактически минимальный разрыв в голосах. Он также подчеркнул, что ожидает "значительного улучшения отношений" между США и Колумбией.

Напряженные отношения между Вашингтоном и Боготой

В последние годы отношения между США и Колумбией оставались сложными. Президент Трамп неоднократно резко высказывался в адрес действующего левого президента Густаво Петро, называя его "больным человеком" и "лидером наркоторговцев", не приводя доказательств.

В ответ Петро обвинял Вашингтон в радикализации миграционной политики и делал резкие политические заявления в адрес США.

Позиция нового лидера

Абелардо де ла Эсприелья во время кампании делал акцент на борьбе с наркоторговлей и криминальными группировками. Он заявлял о намерении усилить военное сотрудничество с США и даже разрешить размещение американских военных баз на территории Колумбии.

Среди его предложений также – присоединение страны к инициативе "Щит Америк", направленной на координацию борьбы с наркокартелями в регионе.

Часть избирателей и политических оппонентов выражают обеспокоенность по поводу возможного усиления силовых методов в борьбе с наркоторговлей. Они вспоминают о предыдущих скандалах, связанных с нарушениями прав человека в стране.

В то же время де ла Эспирьелья в своей победной речи подчеркнул, что все меры по борьбе с преступностью будут осуществляться исключительно в рамках конституции и закона.

Официальная инаугурация нового президента Колумбии запланирована на 7 августа.

В конце мая стало известно, что в Колумбии проходят президентские выборы, в которых участвуют сторонники американского президента Дональда Трампа. Отмечается, что выборы проходят спустя 10 лет после того, как Колумбия подписала мирное соглашение с партизанами Революционных вооруженных сил страны.

Напомним, ранее стало известно, что в США усиливается политическая неопределенность вокруг будущего возможного преемника Дональда Трампа. По данным американских СМИ, президент все чаще ставит под сомнение, способен ли действующий вице-президент Джей Ди Венс стать его политическим преемником.

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