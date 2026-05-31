В Колумбии выбирают президента: кто из кандидатов борется за власть

В Колумбии проходят президентские выборы, в которых участвуют сторонники американского президента Дональда Трампа. Отмечается, что выборы проходят через 10 лет после того, как Колумбия подписала мирное соглашение с партизанами Революционных вооруженных сил страны.

Об этом сообщает телеканал France24. В воскресенье, 31 мая, в стране прошел первый тур выборов.

Мирный пакт, как отмечается, стал надеждой на прекращение боев между армией и бандформированиями. На выборах были представлены 14 кандидатов, но наибольшее количество голосов получили только трое.

Сейчас лидерство возглавляет сенатор Иван Сепеда, который обещает продолжить переговоры с остальными повстанческими группами страны и подписания с ними мирных соглашений, чтобы решить постоянный кризис.

Против Сепеды соревнуются адвокат-правозащитник Абелардо де ла Эсприелла и член колумбийского Сената Палома Валенсия, которые пообещали жестче бороться с вооруженными группами.

Де ла Эсприелла, как информирует вещатель, получил популярность среди избирателей в последние недели, представляя себя как аутсайдера, который стремится следовать жесткой тактике.

В то же время Валенсию считают протеже экс-президента Колумбии Альваро Урибе (2002-2010 гг.), который имел сильную поддержку США, и чье правительство отразило наступление повстанцев, вызвав большое количество жертв среди мирного населения.

Кроме того, отмечается, что оба кандидата в президенты поддерживают президента США Дональда Трампа. В то же время если ни один из кандидатов не получит не менее 50% голосов, два кандидата, получившие больше всего голосов, сойдутся во втором туре выборов в июне.

