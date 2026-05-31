Трамп сомневается, делать ли Вэнса своим преемником – NYT

В США усиливается политическая неопределенность вокруг будущего возможного преемника Дональда Трампа. По данным американских медиа, президент все чаще ставит под сомнение, способен ли действующий вице-президент Джей Ди Вэнс стать его политическим наследником.

Вопрос преемственности уже начал влиять на внутреннюю динамику Республиканской партии. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает издание, Дональд Трамп в частных разговорах с помощниками и союзниками неоднократно обсуждает перспективы Джей Ди Вэнса как потенциального преемника.

В то же время, по словам собеседников журналистов, президент часто сам ставит под сомнение его политические возможности, отмечая, что не имеет окончательной уверенности в его готовности возглавить движение после завершения собственного политического цикла.

Несмотря на это, Трамп не отказывается от поддержки вице-президента. Наоборот, он привлекает Вэнса к ключевым политическим процессам, предоставляет ему публичные роли и поддерживает его позиционирование как одного из возможных претендентов на выборы 2028 года.

В то же время президент, по данным источников, использует сравнительные опросы внутри окружения, в частности сопоставляя рейтинги Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

В материале отмечается, что Трамп неоднократно подчеркивал зависимость политических успехов Вэнса от своей поддержки, напоминая союзникам, что тот якобы не выигрывал сложных выборов самостоятельно.

Также президент обращает внимание на поведенческие детали вице-президента, в частности его активность в соцсетях, стиль работы и отдельные публичные эпизоды, которые, по мнению Трампа, могут влиять на политический имидж.

Отдельно сообщается о разнице в стиле и подходах между политиками. Трамп, как представитель старшего поколения бизнес-элиты, и Вэнс, который происходит из среды американского Среднего Запада, демонстрируют различные модели политического поведения и коммуникации. Это также влияет на их рабочие отношения.

В то же время в Белом доме официально отрицают наличие внутреннего конфликта. Представители администрации заявляют, что Джей Ди Вэнс выполняет важную роль в реализации политики президента и имеет высокий уровень доверия в пределах администрации.

Несмотря на дискуссии, Вэнс остается ключевой фигурой в окружении Трампа и активно участвует в политических процессах Республиканской партии. Его позиции среди электората движения MAGA остаются сильными, однако эксперты отмечают, что дальнейшая политическая перспектива вице-президента напрямую будет зависеть от поддержки действующего президента и баланса сил в самой партии.

