В КНДР оконфузились со спуском на воду нового боевого эсминца: Ким Чен Ын поклялся разобраться с виновными

В Северной Корее произошла "серьезная авария" во время торжественного спуска на воду нового боевого эсминца. Мероприятие, за которым лично наблюдал Ким Чен Ын, завершилось провалом из-за технических проблем, а также "неопытного командования и оперативной халатности".

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В результате были повреждены некоторые секции киля корабля, а его нос не смог правильно сойти с дока во время церемонии. Об этом пишут Bloomberg и Yonhap News Agency со ссылкой на северокорейское государственное Центральное информационное агентство

Отмечается, что стартовая санчатка кормы отошла первой и застряла, а платформа не двигалась параллельно. Далее некоторые секции днища военного корабля "раздавились", что разрушило его равновесие, и нос не смог выйти из дока.

Сам Ким Чен Ын раскритиковал аварию военного корабля на церемонии запуска у верфи в восточном портовом городе Чхонджин, назвав "преступным деянием, которое нельзя терпеть". На запланированном пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии он пообещал принять решение о наказании виновных и расправиться с теми, кто ответственен за "безответственные ошибки". Ким также поручил завершить ремонт военного корабля до июня.

Стоит отметить, что Северная Корея редко признает собственные технические или военные ошибки, с которыми сталкивается во время своего постоянного стремления к военному превосходству. Однако этот случай, как и взрыв ракеты со спутником-шпионом в прошлом году, стали исключениями.

После того, как стало известно о провале запуска эсминца, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске Северной Кореей нескольких крылатых ракет. Военные считают, что это может быть попыткой демонстративно перекрыть внимание к инциденту или же отвлечь от внутренних проблем.

По размерам и оснащению корабль, вероятно, относится к новому классу эсминцев "Чхве Хён". Эти суда предназначены для расширения действия северокорейского флота и поддержки возможных ядерных операций, заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов на брифинге.

В прошлом месяце Ким Чен Ын представил новый 5000-тонный эсминец как символ стратегического прогресса в военно-морской сфере. Он отметил, что корабль способен действовать на значительно большем расстоянии и поддерживать превентивные ядерные удары, если это потребуется.

Кроме того, лидер Северной Кореи заявил, что наращивание вооружений было ответом на предполагаемые угрозы со стороны Соединенных Штатов и их союзников в Азии, которые расширяют совместные военные учения на фоне роста напряженности вокруг ядерной программы Севера. Он добавил, что следующей целью станет строительство атомной подводной лодки для укрепления военно-морского флота Северной Кореи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Южной Корее заявили, что Северная Корея могла получить от России технологические разработки новой ракеты для ПВО. Глава КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе руководил учениями с вероятным запуском такой ракеты истребителем МиГ-29.

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