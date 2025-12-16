Чудом выжил: в Китае кот десять минут провел внутри работающей стиральной машины. Видео

В Китае домашний кот на более чем 10 минут застрял в барабане работающей стиральной машины. Несмотря на это животное выжило, получив лишь незначительные травмы.

Об этом пишет South China Morning Post. Об инциденте стало известно из видео, опубликованного 5 декабря владелицей кота.

Женщина из провинции Цзянсу на востоке Китая рассказала, что была шокирована, обнаружив своего кота внутри стиральной машины, когда вынимала из нее белье. Ее любимец по кличке Цзиньтяо находился в барабане в течение всей программы, которая длилась более 10 минут.

На видео промокший кот дрожа и пошатываясь шел к своей хозяйке. Его нос при этом был красным. Женщина сказала, что не решалась к нему прикасаться, не зная, не ранен ли он.

Уже через два дня она снова начала публиковать видео с котом. На них Цзиньтяо выглядит здоровым и живым.

Владелица рассказала, что кот получил лишь незначительные ранения лап и восстановился после того, как она вытерла его и высушила феном.

Женщина пообещала, что в будущем будет внимательнее при пользовании стиральной машиной. Многие из пользователей сети осудили ее. Комментаторы также призвали женщину немедленно отвезти Цзиньтяо к ветеринару для осмотра на наличие невидимых травм.

"Семьям с домашними животными нужно всегда проверять, не прячутся ли они в барабане, прежде чем пользоваться стиральной машиной", "Всегда закрывайте дверцу после стирки одежды", "Я зову своего кота каждый раз, когда собираюсь стирать одежду, и запускаю стиральную машинку только тогда, когда вижу, что он находится вне ее", – писали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, жительница Киевской области Ольга Шуста после девяти дней поисков нашла живой свою кошку. Животное пропало после попадания российского "Шахеда" в ее дом 29 ноября. Кошка почти не пострадала.

