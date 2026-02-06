В Китае село осталось без света из-за свиньи на дроне: фермера хотят наказать

В китайской деревне фермер пытался перевозить свиней дронами, и одна из них застряла в воздухе, вызвав отключение электричества на 10 часов. Инцидент произошел из-за того, что трос дрона запутался в высоковольтной линии.

Пользователи соцсетей уже обсуждают "летающую свинью", которая нанесла немало хлопот и убытков, а самого фермера хотят наказать. Об этом сообщает scmp.

Инцидент произошел 24 января в уезде Тунцзян провинции Сычуань. Рано утром фермер решил с помощью дрона доставить свиней из горной местности на скотобойню.

Во время транспортировки первая свинья застряла в воздухе после того, как трос дрона запутался в линии электропередач. Фермер объяснил, что из-за темноты и плохой видимости не заметил опасности.

Местная электроэнергетическая компания сообщила, что село оставалось без света 10 часов. На ремонт линии отправили 12 рабочих, а стоимость восстановления составила около 10 000 юаней (примерно 1 400 долларов США). Электроснабжение было восстановлено в 17:00 того же дня.

Полицейское расследование показало, что фермер мог нарушить закон: дрон использовался в бесполетной зоне и был перегружен. Если вина подтвердится, ему грозит административное наказание и компенсация убытков из-за неисправности электрооборудования.

Эта история быстро приобрела популярность в китайских соцсетях. Пользователи шутят, что свинья стала "летающей" и даже "успела прославиться до смерти".

Сельскохозяйственные дроны широко применяют в Китае, особенно в горных районах, и аварии с участием дронов становятся частыми новостными заголовками.

Так, в 2024 году в Сычуани зафиксировали более 40 случаев незаконных операций с дронами, которые приводили к травмам или повреждениям имущества и линий электропередач.

Например, в октябре в Хубэе фермер потерял палец после удара дрона, и владелец аппарата выплатил компенсацию 140 000 юаней (20 000 долларов США).

Как сообщал OBOZ.UA, Китай активно развивает технологии, чтобы научить БПЛА с искусственным интеллектом имитировать поведение хищных животных и птиц для создания "роев" дронов. С этой целью ученые все чаще используют биологические модели, изучая поведение животных в естественных условиях.

