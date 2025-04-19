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В Канаде горел музей украинской культуры и быта под открытым небом: появились подробности. Фото

Анна Паскевич
Новости. Мир
1 минута
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В Канаде горел музей украинской культуры и быта под открытым небом: появились подробности. Фото

В Канаде в городе Эдмонтон пожар охватил уникальный музей украинской культуры. Причиной стало возгорание на поле, стремительно перекинувшееся на здания. Спасатели объявляли временную эвакуацию.

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Об этом вечером 18 апреля сообщила пресс-служба Королевской канадской конной полиции в провинции Альберта. Ведомство подтвердило, что огонь добрался до зданий Села наследия украинской культуры, расположенного вблизи Эдмонтона.

Возгорание перекинулось на музей с соседнего поля.

В Канаде горел музей украинской культуры и быта под открытым небом: появились подробности. Фото

Из-за сильного задымления местных жителей призвали избегать опасной зоны и выбирать альтернативные маршруты для передвижения.

Спасатели также объявили временную эвакуацию людей, однако впоследствии ее отменили, поскольку угроза была локализована.

Что именно было причиной пожара, пока не сообщается.

В Канаде горел музей украинской культуры и быта под открытым небом: появились подробности. Фото

Село наследия украинской культуры – исторический музей под открытым небом, где сохранены оригинальные дома первых переселенцев из Украины в Канаде. Экспозиция демонстрирует быт украинцев периода 1892-1930 годов.

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