В Канаде горел музей украинской культуры и быта под открытым небом: появились подробности. Фото

В Канаде в городе Эдмонтон пожар охватил уникальный музей украинской культуры. Причиной стало возгорание на поле, стремительно перекинувшееся на здания. Спасатели объявляли временную эвакуацию.

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Об этом вечером 18 апреля сообщила пресс-служба Королевской канадской конной полиции в провинции Альберта. Ведомство подтвердило, что огонь добрался до зданий Села наследия украинской культуры, расположенного вблизи Эдмонтона.

Возгорание перекинулось на музей с соседнего поля.

Из-за сильного задымления местных жителей призвали избегать опасной зоны и выбирать альтернативные маршруты для передвижения.

Спасатели также объявили временную эвакуацию людей, однако впоследствии ее отменили, поскольку угроза была локализована.

Что именно было причиной пожара, пока не сообщается.

Село наследия украинской культуры – исторический музей под открытым небом, где сохранены оригинальные дома первых переселенцев из Украины в Канаде. Экспозиция демонстрирует быт украинцев периода 1892-1930 годов.

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