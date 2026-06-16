В Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52: что известно о причинах. Видео
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Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress потерпел крушение в Калифорнии 15 июня. Самолет разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс около 11:20 по местному времени. Информации о причинах катастрофы и возможных пострадавших пока нет.
Об инциденте сообщил телеканал Fox News со ссылкой на имеющиеся данные об аварии. По информации журналистов, после падения самолета над районом авиабазы поднялся большой столб дыма, а взлетно-посадочную полосу временно закрыли. В сообщении отмечается, что обстоятельства катастрофы еще устанавливаются.
Что известно на данный момент
По предварительным данным, B-52 Stratofortress упал вскоре после взлета. Представители авиабазы подтвердили закрытие взлетно-посадочной полосы после аварии.
На данный момент официальная информация о количестве людей на борту, возможных жертвах или раненых не обнародована. Также не сообщается, выполнял ли самолет учебный полет, боевую задачу или другую миссию.
Кадры с места происшествия, которые распространяются в сети, показывают густой дым над территорией авиабазы. Военные и профильные службы проводят проверку обстоятельств инцидента.
Один из символов авиации
B-52 Stratofortress – американский многоцелевой стратегический бомбардировщик производства Boeing. Самолет предназначен для нанесения как ядерных, так и обычных ударов на большие расстояния.
Бомбардировщик был создан в качестве замены B-36. Он способен выполнять полеты на высоте до 15 километров и нести широкий спектр вооружения, включая ядерное. Первоначальной задачей самолета при его разработке была доставка термоядерного оружия на межконтинентальные расстояния.
Одна из модификаций B-52 установила рекорд дальности среди боевых самолетов. Несмотря на то, что разработка машины началась еще в конце 1940-х годов, она до сих пор остается одним из ключевых самолетов дальнего бомбардировочной авиации США наряду с B-1B Lancer.
Американские военные планируют эксплуатировать модернизированные B-52 как минимум до 2030-х годов, а на обновление флота предусмотрены миллиарды долларов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в штате Вашингтон (США) истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet Корпуса морской пехоты попал в аварию во время учебного полета. В районе падения самолета вспыхнул пожар. По данным военных, авария произошла примерно в полдень. Самолет выполнял плановый тренировочный полет, однако попал в аварию.
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