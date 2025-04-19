В каких странах не празднуют Пасху: могут даже наказать

Пасха – важный праздник для христиан, символизирующий воскресение Иисуса Христа. Он ежегодно отмечается в разных странах, преимущественно в воскресенье после весеннего равноденствия. Празднование начинается с Вербного воскресенья и длится всю Страстную неделю, включая Страстную пятницу – день распятия Христа.

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Для верующих это период духовного очищения, молитвы и радости. В христианской традиции эта неделя является одной из самых важных в году. Однако далеко не во всех странах Пасха признается, а иногда даже запрещена.

OBOZ.UA составил список крупнейших стран, где не празднуют Пасху:

Сомали

Мавритания

Монголия

Алжир

Ливия

Китай

Узбекистан

Казахстан

Южная Корея

Япония

Катар

Вьетнам

Почему некоторые страны не празднуют Пасху

В ряде мусульманских государств, таких как Сомали, Мавритания, Алжир и Ливия, официальной религией является ислам. Законы этих стран запрещают распространение других религий, а празднование Пасхи может рассматриваться как проявление чужой веры. К примеру, в Мавритании даже существуют законы, наказываемые за отступничество от ислама, хотя на практике они не всегда применяются. В этих странах нет официальных христианских праздников, а публичное проявление веры может быть ограничено или под запретом.

Во многих азиатских странах Пасха тоже не празднуется. Китай, Узбекистан и Казахстан – примеры государств, где доминирует буддизм или ислам. В Китае христианские праздники в большинстве своем остаются частным делом. В Узбекистане празднование других религий, кроме суннитского ислама, считается неприемлемым. Даже в Казахстане, где часть населения православные христиане, Пасха не имеет статуса общенационального праздника.

В Японии царит синтоизм — религия, не имеющая отношения к христианским традициям. Здесь официальные праздники связаны с природой, предками и местными обычаями. Пасха не считается значимой, и большинство японцев даже не знакомы с ее сущностью. В Южной Корее ситуация похожая — хотя часть населения христиане, на государственном уровне праздник не признается. Пасха не включена в календарь официальных выходных дней.

В Катаре и других странах Персидского залива христианская вера формально не запрещена, однако ее проявления жестко регулируются. Приблизительно 70% населения Катара — мусульмане, и религиозная жизнь здесь в основном сосредоточена вокруг ислама. Христиане имеют право богослужения, но только в специально выделенных местах и без публичной демонстрации. Поэтому Пасха в таких государствах отмечается исключительно в закрытом круге.

В Монголии доминирует буддизм, и лишь незначительная часть населения исповедует христианство. В стране существует всего несколько церквей, а празднование Пасхи происходит очень скромно. Из-за малого количества верующих и культурной изоляции христианские традиции не оказывают значительного влияния на общественную жизнь. Это делает Пасху почти незаметной в религиозном календаре страны.

Во Вьетнаме наиболее распространены буддизм, конфуцианство и даосизм. Христианская религия является редким явлением и Пасха не имеет официального статуса. Хотя в стране действует свобода вероисповедания, традиционно восточные религии играют главную роль в культуре и праздничном календаре.

Большинство стран, где не празднуют Пасху, стремятся сохранить единство в пределах доминирующей религии. В таких обществах государственная и религиозная сферы тесно связаны, что влияет на отсутствие признания христианских праздников. Правительства таких государств считают, что чествование праздников другой религии может вызвать культурный или политический диссонанс. Это объясняет, почему даже невинное празднование Пасхи может восприниматься как нарушение норм.

Следует отметить, что не вся Африка принадлежит к списку стран, где Пасху не празднуют. Во многих африканских государствах, где христианство – ведущая религия, Пасху отмечают широко: с церковными службами, семейными праздниками и торжествами. Например, в Нигерии, Кении или ЮАР этот день является официальным выходным.

Главной причиной, почему в некоторых государствах не отмечают Пасху, религиозная доминантность и контроль со стороны власти. Также огромное значение имеют традиции, социальные нормы и исторические особенности страны. Публичное празднование Пасхи часто рассматривается как проявление чужой идеологии. Поэтому христиане в таких странах вынуждены праздновать незаметно.

Ранее OBOZ.UA писал советы митрополита Драбинко по поводу празднования Пасхи.

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