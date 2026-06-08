В Каире возобновились переговоры о прекращении огня в секторе Газа: что известно на данный момент

В столице Египта Каире продолжаются переговоры по реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Представители палестинских группировок и стран-гарантов обсуждают дальнейшие шаги для сохранения перемирия и урегулирования ситуации в анклаве.

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Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на Министерство иностранных дел Египта. Переговоры начались накануне и касаются выполнения второго этапа договоренностей, которые вступили в силу осенью прошлого года.

Что обсуждают стороны

По информации египетского внешнеполитического ведомства, участники консультаций рассмотрели проект своеобразной "дорожной карты", которая должна помочь продвинуть процесс прекращения огня и преодолеть имеющиеся противоречия между сторонами.

Во время встреч обсуждали завершение выполнения обязательств первого этапа соглашения, увеличение объемов гуманитарной помощи для жителей Газы и меры для обеспечения длительного мира в регионе.

Отдельно стороны коснулись вопросов будущего управления сектором Газы, послевоенного восстановления территории, возможного размещения международных сил и механизмов поддержания режима прекращения огня.

В МИД Египта отметили, что переговоры проходят в "позитивной атмосфере", а участники в целом настроены на дальнейшее продвижение мирного процесса.

Что предусматривает второй этап соглашения

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 10 октября 2025 года. Первый этап предусматривал обмен пленными, расширение гуманитарных поставок в сектор Газа и частичный отвод израильских войск из отдельных районов.

В то же время палестинская сторона неоднократно заявляла, что Израиль якобы не выполнил всех взятых на себя обязательств и продолжал военные действия на территории анклава.

Второй этап договоренностей считается значительно более сложным, поскольку охватывает политические вопросы и вопросы безопасности. В частности, речь идет о будущей системе управления Газой, процессе восстановления разрушенной инфраструктуры, дальнейшем выводе израильских войск и других механизмах долгосрочного урегулирования конфликта.

Представители палестинских группировок и стран-гарантов начали новый раунд переговоров в Каире накануне. Участники надеются, что консультации позволят согласовать дальнейшие шаги для перехода к следующей фазе мирного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября 2025 года в секторе Газа официально вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Соглашение стало первым шагом к возможному завершению затяжной войны в Газе.

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