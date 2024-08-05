В Израиле заявили, что могут нанести превентивные удары по врагам: какая ситуация в стране

Тель-Авив рассматривает возможность превентивных ударов по врагу. Также Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы" с применением ракет и беспилотников.

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Об этом сообщает The Times of Israel. В частности, издание ссылается на ряд СМИ, в том числе американских.

"Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собирает в воскресенье вечером совещание с руководителями служб безопасности, но у него еще нет окончательной картины атак, с которыми столкнется страна", – говорится в статье.

В сообщении также предполагается, что израильские силовые структуры рассматривают возможность "превентивных действий или атак", которые может инициировать Израиль, "в том числе в Ливане или, возможно, в других местах, где это будет необходимо".

"США также не уверены, чего ожидать от Ирана и "Хезболлы", но международная коалиция во главе с США для предотвращения любых атак уже сформирована, и она будет руководствоваться Центральным командованием Вооруженными силами США в Катаре", - отмечает издание.

В то же время газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран заявил арабским дипломатам, что "ему безразлично, если ответ повлечет за собой войну".

Уточняется, что есть признаки того, что Иран готовится к более чем одному раунду атак и контратак. Как сообщил портал Walla, Израиль подготовил подземный бункер для руководства в Иерусалиме. Сооружение приведено в рабочее состояние в свете ожидаемой атаки со стороны "Хезболла" и Ирана.

Израильский чиновник в интервью NBC News сообщил, что Израиль готовится к многодневной атаке с применением ракет и беспилотников со стороны Ирана и "Хезболлы".

Впрочем, известно, что Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство в Тегеране высшего политического лидера ХАМАСа Исмаила Гании.

Отметим, что эксперт-международник Александр Краев считает, что после последних событий на Ближнем Востоке, а именно после ликвидации политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели, следует ожидать эскалацию конфликта в регионе. Однако великая война вряд ли начнется, потому что она не выгодна никому.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.

– Вечером во вторник, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливану Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.

– Также в Армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию еще одного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. По информации ЦАХАЛ, он был уничтожен во время ракетного удара Израиля по Бейруту 30 июля.

– А вечером 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находилась северная часть страны.