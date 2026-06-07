В Израиле сразу в трех местах произошла стрельба: погиб человек, еще пятеро получили ранения

В воскресенье, 7 июня, в Израиле вблизи Западного берега реки Иордан сразу в трех местах произошла стрельба. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

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Об этом сообщает Reuters. Издание отмечает, что группировка ХАМАС "высоко оценила" стрельбу, однако не взяла на себя ответственность за нее.

По данным медиков, инцидент произошел в районе Южного Шарона. Стрельба началась сразу в трех населенных пунктах центрального Израиля неподалеку от палестинского города Калькилия на Западном берегу Иордана.

"Медики констатировали смерть мужчины примерно 35 лет от огнестрельных ранений. Также они оказали помощь и госпитализировали в больницы Меир и Бейлинсон пятерых раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, а трое – в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении службы.

По информации журналистов, полиция "нейтрализовала" подозреваемого после обнаружения автомобиля, который, вероятно, был причастен к стрельбе.

Сейчас израильская полиция разыскивает других участников нападения и квалифицирует инцидент как попытку теракта.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что проведет совещание по вопросам безопасности и внимательно следит за информацией о "смертельном нападении со стрельбой".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил Армии обороны Израиля увеличить контроль над территорией сектора Газа до 70%. Военные уже контролируют около 60% территории анклава.

Напомним, ранее "Совет мира" президента США Дональда Трампа объявлял работу над 15-пунктным планом разоружения боевиков ХАМАС. Одна из версий предлагает "политическое будущее", но только при условии, что террористы сложат оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, у Трампа планируют построить в секторе Газа военную базу на 5000 человек. База площадью более 350 акров, должна принять будущие так называемые Международные стабилизационные силы – многонациональные военные силы, чье пребывание в палестинском анклаве будет согласовано вышеупомянутым Советом мира.

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