'Шаг за шагом': Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ увеличить контроль над территорией сектора Газы до 70%

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что поручил Армии обороны Израиля увеличить контроль над территорией сектора Газа до 70%. Военные уже контролируют около 60% территории анклава.

Об этом он сказал в четверг во время конференции на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщает CNN. Нетаньяху заявил, что Израиль постепенно усиливает давление на группировку ХАМАС.

Он отметил, что армия движется "шаг за шагом" и следующей целью должен стать показатель в 70%. Во время выступления часть присутствующих в зале призвала полностью взять сектор Газа под контроль.

В конце апреля Армия обороны Израиля передала международным гуманитарным организациям карты, на которых говорилось о контроле примерно над 64% территории сектора. В то же время соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу в октябре 2025 года, предусматривало отвод израильских войск к так называемой "желтой линии". Тогда под контролем Израиля оставалось около 53% анклава.

Споры вокруг линии

Во вторник представители ХАМАС заявили, что Израиль фактически изменил границы этой демаркационной линии. В движении отметили, что это является "откровенным и постоянным подрывом соглашения о прекращении огня" и попыткой установить новые правила силой.

В заявлении также говорилось о риске закрепления постоянного военного контроля над сектором Газы. Представители группировки утверждают, что такие действия затрудняют любые попытки деэскалации. И, похоже, напряжение вокруг этого вопроса только растет.

Обстановка в анклаве

Расширение контроля Израиля может еще больше сократить территорию, на которой проживают примерно два миллиона палестинцев. Значительная часть инфраструктуры Газы уже разрушена из-за боевых действий и авиаударов.

Болгарский дипломат Николай Младенов, который отвечает за реализацию договоренностей о прекращении огня, ранее предупреждал, что без прогресса "желтая линия" может превратиться в постоянный барьер. По его словам, мирные жители продолжают гибнуть, а семьи живут в страхе из-за ударов по сектору Газа.

Израиль неоднократно наносил удары по сектору Газа после начала действия режима прекращения огня. В Тель-Авиве объясняли это тем, что ХАМАС якобы восстанавливает силы и перевооружается. По данным палестинского министерства здравоохранения, с тех пор в результате ударов погибли более 850 человек.

В начале мая израильские силы ликвидировали одного из руководителей военного крыла ХАМАС – Изз ад-Дина аль-Хаддада. Через одиннадцать дней был убит и его преемник. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после этого заявил в соцсетях, что все причастные к атаке 7 октября "обречены на смерть".

Вопрос разоружения

По словам Младенова, ХАМАС до сих пор отказывается разоружаться, а это является одним из ключевых пунктов договоренностей о прекращении огня. План предусматривает, что израильские силы должны постепенно покидать занятые территории после разоружения группировки и развертывания международной миссии по безопасности.

Несколько государств уже заявили о готовности присоединиться к созданию таких сил. Но четких сроков их размещения пока нет. И пока переговорный процесс фактически стоит на месте, Израиль продолжает расширять контроль над территорией сектора Газа.

Что известно о ликвидированном

Агентство отмечает, что Изз аль-Дин аль-Хаддад (также известный как Абу Сухаиб), стал военным руководителем боевиков после ликвидации Мухаммеда Синвара в мае 2025 года. Хаддад, который имел псевдоним "Призрак", по словам ЦАХАЛ, был одним из командиров террористов ХАМАС с самым длинным стажем, пройдя карьерные ступеньки от начала создания группировки в 1980-х годах до нескольких руководящих должностей.

Напомним, ранее "Совет мира" президента США Дональда Трампа объявлял работу над 15-пунктным планом разоружения боевиков ХАМАС. Одна из версий предлагает "политическое будущее", но только при условии, что террористы сложат оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, у Трампа планируют построить в секторе Газа военную базу на 5000 человек. База площадью более 350 акров, должна принять будущие так называемые Международные стабилизационные силы – многонациональные военные силы, чье пребывание в палестинском анклаве будет согласовано вышеупомянутым Советом мира.

