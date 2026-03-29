В Израиле прошли протесты против войны с Ираном: полиция разогнала демонстрантов. Фото и видео

В субботу, 28 марта, в Израиле в десятках локаций по всей стране прошли протесты против войны в Иране. Люди вышли на улицы примерно в 20 городах, включая Иерусалим, Хайфу и Тель-Авив, полиция арестовала 22 митингующих.

Об этом пишут Haaretz и Al Jazeera. Впервые с начала войны с Ираном и Ливаном демонстранты, выступающие против реформы судебной системы, объединились с антивоенными протестующими при поддержке коалиции Peace Partnership, в состав которой входят десятки антиоккупационных групп.

Самая большая демонстрация состоялась в Тель-Авиве на площади Габима – там собралось более тысячи человек. Они держали в руках фотографии детей, погибших с начала войны в Иране, Ливане, Израиле, Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Правоохранители начали силой разгонять демонстрантов, утверждая, что они нарушают правила Командования тыла. Одного из митингующих повалили на землю, также у людей конфисковали плакаты.

"Полиция жестоко разогнала 1500 протестующих, которые выступали против войны и правительства", – сообщил Алон-Ли Грин, содиректор еврейско-палестинской активистской группы Standing Together.

Он заверил, что действия полиции не остановят демонстрантов. "Мы продолжим бороться, чтобы положить конец вечной войне и свергнуть правительство смерти", – заявил Грин.

В течение дня в около 20 городах по всей стране, в частности в Иерусалиме и Хайфе, состоялись демонстрации под лозунгом "Нет вечной войне каханистского правительства, да справедливому миру и безопасности для народов региона", во время которых полицейские конфисковали плакаты, а прохожие бросали в демонстрантов яйцами.

Протестующие скандировали: "Люди возвращаются в гробах, пока он строит себе дворец" и "Нетаньяху – террорист". На плакатах было написано: "Хватит: положите конец вечной войне", "Военные успехи – не прикрытие для политической некомпетентности" и "Надежда победит".

Известно, что антивоенные демонстрации в Израиле начали собирать больше участников. На прошлой неделе на площади Габима в Тель-Авиве собралось около 200 человек, по сравнению с примерно 1000 в субботу. В Иерусалиме собралось около 300 протестующих, что стало самой большой демонстрацией за последние недели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки в субботу, 28 марта, в тысячах городов начались антитрамповские митинги под лозунгом No Kings ("Без королей"). На этот раз люди высказывались в частности против войны в Иране.

