В Италии во время празднования Нового года погиб один человек, сотни раненых: что произошло

В новогоднюю ночь в Италии один человек погиб, еще сотни получили ранения в результате использования фейерверков и петард. Инциденты произошли в разных городах страны во время празднования наступления 2026 года. Больше всего пострадавших зафиксировали в крупных городских агломерациях, в частности в Риме и на севере Италии.

Как сообщает итальянское агенство ANSA.it, по данным Департамента общественной безопасности Италии, всего травмы получили 283 человека, среди них 68 несовершеннолетних. В ведомстве уточнили, что несмотря на запреты на использование петард во многих муниципалитетах, празднование снова сопровождалось массовыми нарушениями правил безопасности.

Ночь фейерверков и травм

По информации итальянских правоохранителей, погибшим оказался 63-летний гражданин Молдовы. Его тело нашли карабинеры в Ачилии, пригороде Рима. Мужчина умер от кровоизлияния после того, как у него в руках взорвалась петарда.

Медики сообщили, что около 50 пострадавших получили травмы с прогнозом лечения более 40 дней. Среди самых тяжелых случаев – 33-летний мужчина в Риме, которого госпитализировали в клинику Policlinico Umberto I в критическом состоянии. Взрыв петарды привел к ампутации правого уха и серьезным травмам лица и глаза.

В тяжелом состоянии также находится 17-летний подросток из Румынии, которого вертолетом доставили из Виесте. Он получил ранения рук, шеи и лица, а левую руку врачам пришлось ампутировать.

Тяжелые ранения детей

Серьезные травмы в новогоднюю ночь зафиксировали и среди несовершеннолетних в разных регионах Италии. В Верчелле 43-летний мужчина находится в критическом состоянии после взрыва фейерверка на балконе собственного дома. У него ампутировали левую руку, зафиксировали тяжелые травмы правой руки, грудной клетки, живота и ожоги лица.

В Брешии, на площади Piazza della Vittoria, 14-летний парень из Египта потерял два пальца на левой руке. Петарда взорвалась непосредственно во время празднования. Подростка прооперировали, его состояние врачи оценивают как критическое.

В Казерте 9-летний мальчик получил ранение руки пулей, находясь на балконе своего дома. По данным врачей, ему наложили шесть швов, угрозы для жизни нет. Уже утром 1 января в Милане серьезно пострадали двое 12-летних детей. Один из них потерял руку и был госпитализирован в больницу Niguarda с красным кодом, другой получил травмы грудной клетки и ноги, его состояние оценили по желтому коду.

Рискованные поступки

Медики также обратили внимание на случай в Неаполе и Риме, который назвали показательным. 24-летний мужчина из Рима сначала потерял три пальца из-за взрыва петарды в Неаполе. После выписки из больницы он снова использовал фейерверк, получив травмы лица и глаза, и снова нуждался в медицинской помощи.

По данным экстренных служб, пожарные в новогоднюю ночь выезжали на вызовы 770 раз. Больше всего обращений зафиксировали в регионе Эмилия-Романья, где произошло 114 инцидентов. Во Флоренции в тюрьме Соличчано вспыхнул небольшой пожар, в результате чего пострадали пятеро заключенных и пришлось эвакуировать 26 человек.

Кроме травм из-за фейерверков, новогодняя ночь в Италии сопровождалась столкновениями с правоохранителями. В Турине во время уличных гуляний, которые организовали активисты радикального левого движения Askatasuna, собрались около двух тысяч человек. Участники шествия бросали в полицию петарды и бумажные бомбы.

Несколько карабинеров получили ранения. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы, чтобы рассеять толпу и восстановить контроль над ситуацией в центре города.

Другие смертельные случаи

В новогоднюю ночь гибель людей в Италии была связана не только с фейерверками. В провинции Виченца 73-летнюю женщину смертельно травмировал автомобиль вскоре после полуночи, когда она наблюдала за салютом. На севере Сардинии 36-летний мужчина погиб за рулем автомобиля Panda, пытаясь избежать столкновения с диким кабаном.

В провинции Брешия 3-летний ребенок умер днем 31 декабря в частном доме в результате отравления угарным газом. Еще один инцидент произошел в Сатурнии, где 21-летний мужчина упал со стен города и находится в тяжелом состоянии.

Новогодние празднования имели последствия и для животных. В Салерно от сильного испуга из-за взрывов петард погибла пожилая собака. Об этом случае сообщили местные службы защиты животных, отметив, что подобные инциденты повторяются ежегодно.

