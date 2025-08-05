В Италии провели масштабный рейд против китайской мафии: задержали 13 человек и изъяли 5500 доз метамфетамина

В Италии полиция арестовала 13 человек в рамках общенациональной операции против китайских мафиозных группировок. Их обвиняют в причастности к торговле наркотиками, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и ограблениях при отягчающих обстоятельствах.

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Рейды были проведены в 25 провинциях, включая Милан, Рим, Флоренцию, Прато и Катанию, сообщил представитель полиции по борьбе с организованной преступностью Андреа Оливадезе. Об этом пишет Reuters.

Полиция сообщила о еще 31 человеке в судебные органы, не арестовав их. Было изъято 550 граммов или около 5500 доз кристаллического метамфетамина "шабу". Правоохранители проверили сотни магазинов и транспортных средств.

Что известно о деятельности китайской мафии в Италии

Преступления банд, как правило, направлены исключительно против соотечественников, и, как и традиционные мафиозные группировки, они "прибегают к запугиванию и/или насилию для достижения своих целей" и стремятся доминировать на территории, где они действуют, отметили в полиции.

Китайские мафиозные группировки действуют "с глубоко укоренившимся понятием мести, которая может принимать форму вражды".

Китайские банды используют неформальную платежную систему "Хавала" для перевода денег и постоянно контактируют с другими преступными организациями в Италии, чтобы делиться бизнесом и зонами влияния.

Члены банд, как правило, происходят из одного региона Китая и имеют более прочные позиции в тех частях Италии, где проживает больше китайцев, таких как Тоскана. Например, тосканский город Прато, известный своей текстильной промышленностью и большой китайской общиной, имеет давнюю проблему с эксплуатацией труда, особенно среди нелегальных иммигрантов.

"Аресты, о которых было объявлено в понедельник, являются результатом отдельных расследований, которые разоблачили вероятные злоупотребления в отношении работников в итальянских мастерских, владельцами которых являются китайцы, в цепочке поставок таких люксовых брендов, как Valentino, Giorgio Armani и Loro Piana", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские и польские правоохранители ликвидировали транснациональную наркосеть. В ходе оперативных действий изъяты сотни килограммов наркотиков. В состав преступной группы входили двое граждан Украины и один гражданин Латвии, а подпольные нарколаборатории они обустроили в Украине и в Польше.

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