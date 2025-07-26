Изъяты сотни килограммов наркотиков: правоохранители Украины и Польши ликвидировали транснациональную наркосеть. Фото

Украинские и польские правоохранители ликвидировали транснациональную наркосеть. В ходе оперативных действий изъяты сотни килограммов наркотиков.

Видео дня

В состав преступной группы входили двое граждан Украины и один гражданин Латвии, подпольные нарколаборатории они обустроили в Украине и в Польше. Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно

В ОГПУ рассказали, что правоохранительные органы Украины и Республики Польша провели масштабную международную спецоперацию, в результате которой разоблачена транснациональная организованная группировка, наладившая производство и сбыт синтетических наркотиков в промышленных масштабах.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора установлено, что в состав преступной группы входили двое граждан Украины и гражданин Латвии, которые организовали сеть подпольных лабораторий на территории обеих стран", – уточнили в ОГПУ.

Известно, что в рамках спецоперации ликвидирована лаборатория в Польше, где изготавливали метадон в кристаллической форме. Кроме того, прекращена деятельность восьми мультилабораторий в Польше и в Украине, где одновременно изготавливали особо опасные наркотические средства – метадон, мефедрон и Альфа-ПВП.

В рамках спецоперации правоохранители провели 38 обысков в местах изготовления и хранения наркотиков, прекурсоров, химических реагентов и оборудования, которое использовалось для синтеза.

"Изъяты крупные партии готовых наркотических средств, прекурсоров, лабораторного оборудования, оружия, средств связи и наличных средств. Трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой). Все взяты под стражу. Обвинительный акт направлен в суд", – рассказали в ОГПУ.

Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины. В проведении следственных действий были задействованы спецподразделения полиции, взрывотехнические службы, спасатели и подразделения КОРД в нескольких регионах.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в Киеве на сбыте наркотиков разоблачили местную жительницу. "Работала" злоумышленница практически по всей территории Украины.

Также сообщалось, что в столице арестант наладил канал поставки наркотиков в Лукьяновское СИЗО. "Бизнесмена" разоблачили правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!